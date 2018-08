Uusi pienpanimotuotteisiin erikoistunut pub avataan Rotuaarille perjantaina – Mallaskellari haluaa laajentaa Oulun oluttarjontaa

Täytyypä käydä katsastamassa, kilpailu on aina hyvästä. Rotuaarin muut baarit ovat hinnoittelemassa itseään ulos, yli 10E tuoppia en enää osta. Myöskin niiden valikoima on turhan trendikästä, kohta jäljellä on pelkkää irvistelyä herättävää souria ja hiivaista vehnäliejiua.