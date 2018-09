Ukkosmyräkkä vyöryi Oulun yli yön aikana – huomiseksi odotellaan Mauri18-myrskyä

Nuo mainitsemasi mittauspisteet ovat molemmat kuivalla maalla, eikä missään meren keskellä. Oulunsalon mittausasema on lentokentän vieressä ja Vihreäsaaren mittausasema on Öljysataman vieressä niemen nokassa. Kun sinä kerran tiedostat erot lämpötiloissa ja tuulen voimakkuuksissa niin mikä tässä nyt on se ongelma. Vai haluaisitko sinä mittausaseman oman porttisi pieleen. Katuvalohan siinä jo onkin.