Tyrnäväläisellä radioamatöörillä Mauno Mäellä on tuttuja ympäri maailmaa – yksi heistä on Espanjan entinen kuningas

Tyrnäväläinen radioamatööri Mauno Mäki, 81, tutustui radioaalloilla ensin Sonjan isään. Aluksi Sonja sai käyttää isänsä asematunnusta, mutta vartuttuaan hän hankki oman. Mäki opetti Sonjaa titaamaan ja myös jutteli hänen kanssaan. He tekivät jopa yhteisen Viking-lottorivin.

– Sovittiin, että jos meille tulee voitto, tapaamme Suomen ja Norjan rajalla ja juhlimme voittoa yhdessä. Mutta nyt Sonja on mennyt hukkaan.

Sonjan isältä Mäki kuuli, että armeijan käynyt nuori nainen on siirtynyt Naton palvelukseen ja muuttanut Osloon. Olisiko käynyt niin, että Sonjalla on poikaystävä tai perhettä? Sitä Mäki ei tiedä.

Mauno Mäki on ollut kiinnostunut radioista ja radioliikenteestä aina. Ensimmäisen radionsa hän rakensi 12-vuotiaana. KUVA: Heli Rintala

Radioaalloilla Mäellä on toki muitakin tuttuja. Hän on ahkera ”kerjäämään” QSL-kortteja eli harrastajien toisilleen lähettämiä todisteita radioyhteydestä. Hän omistaa noin 4 000 korttia, ehkä enemmänkin. Mäki kaivaa laatikoistaan nipun toisensa jäl-keen.

– Tässä on kortteja Espanjan entiseltä kuninkaalta Juan Carlosilta, joka on aina itse puikoissa. Radioamatöörinä hän on radioamatööri eikä Espanjan kuningas.

Juanin kanssa on juteltu samoista asioista kuin muidenkin radioamatöörien: harrastelaitteista, radiosäästä ja niin edelleen. Pinosta löytyy QSL-kortteja esimerkiksi Alexilta Omanin sulttaanikunnasta, Ahmed Nasserilta Saudi-Arabiasta, Tinalta Romaniasta.

– Jugoslavian sodan aikana serbit boikotoivat pohjoismaisia radioamatöörejä. Muuten täällä ei juuri politikoida. Eikä puhuta uskonnosta.

Radioamatööritutkinnosta sanotaan, että se on vaikeampi suorittaa kuin lentolupakirja. Usein radioamatöörit ovat tai ovat olleet armeijan palveluksessa. Niin Mäkikin.

– Itsekseen titaamista on vähän vaikea opetella. Minä kävin armeijan Riihimäen viestirykmentissä ja suoritin ensimmäisen luokan radiosähköttäjäkurssin. Sen jälkeen laitoimme Toiviaisen kanssa rastin ruutuun, että haluamme Rajavartiolaitoksen palvelukseen.

Jalasjärveläissyntyinen Mäki sai paikan ja siirtyi tuumaustauon jälkeen Rovaniemelle.

– Sillä reissulla tapasin tuon Raija Tuulikin, Mäki nyökkää vaimonsa suuntaan.

Rajavartiolaitoksessa palvelemisen jälkeen pariskunta lähti Ruotsiin. Siellä Mäki työskenteli sähkömiehenä. 70-luvun puolivälissä perhe kuitenkin palasi Suomeen ja asettui Tyrnävälle. Pisimpään Mauno Mäki työskenteli Nokian kaapelitehtaalla. Eläkepäivien lähestyessä nuorena aloitettu radioamatööriharrastus virisi uudelleen.

Espanjan kuningas Juan Carlos on innokas radioamatööri. Häneltä Mäki on saanut kolme QSL-korttia, joissa kerrotaan, milloin ja millä taajuudella yhteyttä on pidetty. KUVA: Heli Rintala

– Olen aika nopea titaamaan ja luen toisten titaamista niin kuin lukisin tekstiä, mies kertoo.

Mäki vääntää radiovastaanottimensa säädintä ja löytää aseman. Hän naputtaa oman asematunnuksensa ja odottaa. Vastaus tulee nopeasti.

– Se on Erin Bulgariasta. Bulgariassa on myös eräs Teresa, joka on melko nopea titari. Kerran joku kommentoikin meidän titaamistamme, että vetäkääpä välillä henkeä!

Eurooppalaisten radioamatöörien kanssa Mäki saattaa myös keskustella. Puhuttaessa radioamatöörit käyttävät pääasiassa lyhenteitä. Niitä on kaikkiaan 483. Ja kun lyhenteet loppuvat, puhutaan englantia.

Vaikka Mäellä on QSL-kortteja Indonesiasta Kiinaan ja Saudi-Arabiasta Madagaskariin saakka, niin muutama aukko kokoelmassa harmittaa.

– Uusi Seelanti ja Chile. Kerran Chile oli onnistua, mutta sitten joku saksalainen tuli titaamaan päälle. Pitää kääntää antennia, toivoa hyvää keliä ja tulla jonain aamuyönä kyttäämään Chileä...

Radioamatööriyttä voi harrastaa monella tavalla. Mauno Mäki pääasiassa sähköttää eli titaa, toisinaan myös juttelee radioaalloilla. Sähkötettäessä kerrotaan ensin oman aseman kutsumerkki ja se miten hyvin toista radioamatööriasemaa kuullaan. Useimmiten kerrotaan myös nimi ja oman aseman sijaintipaikka.

Harrastus vaatii kunnolliset laitteet. Mäen vastaanottimissa ja lähettimissä tehoja riittää: 121 wattia. Pihalleen hän on rakentanut 21 ja 28 megahertsin antennit.

Mäellä on myös lupa mennä kansainväliselle radiotaajuudelle hätätilanteessa. Kerran tällainen tilanne tuli eteen Rajavartiolaitoksen palveluksessa.

– Hätääntynyt pikkutyttö soitti Karigasniemeltä ja kertoi, että äidillä on keskenmeno ja hän kuolee. Olin yksin töissä ja mietin viisi sekuntia, mitä teen.

– Päätin lähettää hätäsanoman esimiehelle ilmoittamisen sijaan. Ivalossa ollut helikopteri lähti paikalle välittömästi, ja sekä äiti että lapsi pelastuivat.

Kun kysyy Mäeltä, mikä tekee radioamatööristä hyvän, vastaus tulee heti.

– Rytmitaju. Vaikka tulisi kuinka paha dementia, ei tämä sähkötys unohdu ikinä. On se niin verissä.