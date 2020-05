Tyrnävä uudistaa yleisurheilukentän nykyaikaiseksi – hankkeen toteutusaikataulu vuosina 2021–2022

Tyrnävän kunnanhallitus näytti maanantaina vihreää valoa yleisurheilukentän parannuksen jatkosuunnittelulle. Tarkoitus on nykyaikaistaa kunnan keskustassa sijaitseva yleisurheilukenttä ja sijoittaa sen yhteyteen muitakin liikuntapaikkoja.

– Rakentamaan ei tänä kesänä ruveta. Asia menee kunnanvaltuustolle päätettäväksi, minkä jälkeen määrittyy tarkemmin, toteutetaanko hanke yhdessä vai useammassa osassa ja milloin rakentaminen alkaa, hallinto- ja talousjohtaja Jarno Kilpinen kertoo.

Hankkeen kustannusarvio on 2,01 miljoonaa euroa ja toteutusaikataulu vuosina 2021–22.

– Kuntalaisten ja kunnanviraston tahtotila on tehdä urheilukentästä nykyaikainen. Viime vuonna kunnanhallitus perusti suunnittelutyöryhmän, ja nyt hanke on luonnosvaiheessa, ympäristöjohtaja Aulis Kokko sanoo.

Rantaroustin alakoulun ja kunnantalon välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle kentälle tulee luonnonnurmikenttä yleisurheilun suorituspaikkoineen sekä kestopäällystetty juoksurata. Pikajuoksusuoralle tulee kahdeksan rataa, kentän ympäri kiertää kuusi juoksurataa.

– Suunnittelun lähtökohtana oli nimenomaan yleisurheilun suorituspaikkojen parantaminen, sillä ne ovat huonossa kunnossa. Halutaan saada olosuhteet asianmukaiselle tasolle.

Noin kahden miljoonan euron kustannusarvioon sisältyvät sekä yleisurheilukenttä sekä sen vieressä sijaitseva harjoituskenttä.

– Summa pitää sisällään myös tenniskenttä- ja kaukaloalueelle tehtävät työt. Pitää huomata, että pohjarakentamisen kustannukset ovat noin puolet eli miljoonan verran kokonaisarviosta. Alue on vanha ja kentän pohjarakenteet ovat vuosikymmenten takaa, joten uudistaminen on tarpeen. Pelkästään routaeristeiden osuus on noin 200 000 euroa.

Harjoituskenttä rakennetaan ainakin aluksi kivituhkaisena. Luonnokseen on merkitty varaus tekonurmipäällysteelle. Alue mahdollistaa 45x90 metrin suuruisen jalkapallokentän sekä naisten ja juniorien pesäpallokentät.

Harjoituskentän päädyn jatkeena ovat toimisto- ja pukutilat, joiden toiselle puolelle sijoittuu jääkiekkokaukalo.

– Tontti asettaa omat rajoitteensa: pelivaraa ei katujen välissä paljon ole. Alueen ja lähistön pysäköintipaikat käytetään mahdollisimman tehokkaasti, Kokko toteaa.