Toimittajamme seurasi tapahtumapaikalla: Thaimaan kone laskeutui Oulun lentokentälle, tarkastukset sujuivat ripeästi – "Hyvävointisen näköistä väkeä maskit päässä"

Ennakkoon suurta mielenkiintoa esimerkiksi Kalevan verkkolehdessä herättynyt lento Thaimaan Krabista Oulun lentoasemalle saapui lauantaina jotakuinkin aikataulun mukaan hieman ennen kello 13:a.

Kaikille Thaimaasta saapuville 284 matkustajalle järjestettiin Oulussa tarkka vastaanotto koronaepidemian takia.

Lentoasemalla tilannetta seurannut Kalevan toimittaja Antti Ervasti kertoo, että hieman ennen kello 13:a asemalla kuhisi kaupungin terveydenhuollon henkilökuntaa, Finavian työntekijöitä, poliiseja ja rajavartiolaitoksen väkeä.

Kun kone oli laskeutunut, väki meni tarkastuksiin, jotka etenivät Ervastin mukaan varsin ripeään tahtiin.

– Hyvävointisen näköistä väkeä alkoi tulla maskit päässä, Ervasti kertoo.

Paikalla kuhisee muun muassa terveydenhoitohenkilöstöä sekä viranomaisia. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Koneesta tulevat matkustajat joutuivat ensin tarkastukseen, jossa heiltä pienin testein katsottiin, oliko oireita koronavirustartunnasta.

Seuraavassa pisteessä katsottiin, oliko matkustajalla mahdollisesti oma kyyti, joku hakemassa, vai oliko hän hyppäämässä taksiin.

Kaupunki oli varannut erilaisia kuljetuksia heille, jotka sellaista tarvitsivat. Julkisella liikennevälineellä kukaan ei päässyt eteenpäin.

Muun muassa poliisi on läsnä lentoasemalla. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Matkustajien on mentävä suoraan kotiinsa ja pysyttävä siellä olipa kyyti mikä tahansa. Karanteeniaika on 14 vuorokautta.

Oulussa on myös varattu yöpymispaikkoja sellaisille henkilöille, jotka niitä tarvitsevat.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on velvoittanut kaupungin järjestämään tuollaisen vastaanoton.

Toistakymmentä terveydenhuollon työntekijää oli paikalla vastaanottamassa tulijoita. Saman verran ihmisiä työskenteli Finavialta.

Viranomaiset olivat varautuneet siihen, että Thaimaasta saapuvassa koneessa voi olla koronavirusoireisia henkilöitä.



Oulussa ja muualla Pohjois-Pohjanmaalla epidemia on toistaiseksi ollut varsin rauhallinen. Lauantaina sairaanhoitopiiri tiedotti, että varmistettuja tartuntoja maakunnassa on 50. Yksi iäkäs henkilö on menehtynyt viruksen vuoksi. Kaksi henkilöä on tehohoidossa Oulun yliopistolisessa sairaalassa.



Epidemia on huomattavasti pidemmällä esimerkiksi Uudellamaalla, joka eristettiin yöllä muusta Suomesta.



Maailmanlaajuisesti koronaviruksen vuoksi on kuollut jo pian 30 000 ihmistä. Euroopassa virus on tehnyt pahiten tuhoa Italiassa ja Espanjassa.