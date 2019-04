Toimittaja Johanna Vehkoolle sakkorangaistus oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnianloukkauksesta

Tunnettu toimittaja Johanna Vehkoo on saanut tuomion kunnianloukkauksesta.

Oulun käräjäoikeus katsoo, että Vehkoo loukkasi oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan (asyl.) kunniaa syksyllä 2016 Facebook-julkaisullaan.

Vehkoo käytti tekstissään Lokasta nimityksiä "natsipelle", "natsi" ja "tunnettu rasisti".

Käräjäoikeuden mielestä kyseisiä sanoja on pidettävä haukkumasanoina, joita tyypillisesti käytetään kun halutaan osoittaa toiselle epäkunnioitusta. Oikeus katsoo, että sanat olivat solvaavia ja niiden esittämisen tarkoituksena oli Lokan halvantaminen.

– Vehkoon käyttämistä sanoista yleisesti seuraa halveksuntaa, se toteaa perjantaina antamassaan päätöksessä.

Lokka oli kirjoituksen julkaisemisen aikaan vaaliehdokkaana. Käräjäoikeuden mielestä hänen menettelyään politiikassa ja julkisessa toiminnassa on lähtökohtaisesti saanut tuolloin arvostella.

Vehkoon ei olisi tuomioistuimen mukaan tarvinnut kuitenkaan käyttää solvaussanoja halutessaan esittää Lokan harjoittamaan toimintaan kohdistuvaa kritiikkiä.

– Voimakaskin arvostelu olisi ollut toteutettavissa muulla tavoin eli haukkumasanoja käyttämättä ilman, että menettely olisi kaventanut Vehkoon oikeutta ilmaista mielipidettään. Vehkoolla olisi ollut mahdollisuus ja hänen olisi tullut noudattaa alalla vallitsevia pelisääntöjä ja hyviä tapoja, oikeus toteaa.

Lokan omalla kielenkäytöllä ei merkitystä

Syytteen kiistänyt Johanna Vehkoo puolustautui oikeudessa muun muassa sillä, että Lokka on itse kutsunut itseään valtakunnan "ykkösrasistiksi". Käräjäoikeuden mielestä sillä seikalla, mitä nimityksiä Lokka itsestään käyttää, ei ole asiassa ratkaisevaa merkitystä.

Tuomitsemiseen ei vaikuttanut myöskään se, että Lokan oma kielenkäyttö eräitä muita ihmisiä kohtaan ei ole ollut asiallista.

– Käräjäoikeuden käsityksen mukaan sellaisenkin henkilön kunnia saa lainsäädännöllä suojaa, jonka oma kielenkäyttö ei ole muista asiallista. Tällaistakaan henkilöä ei siis saa panetella, oikeus toteaa.

Se langetti Johanna Vehkoolle rangaistukseksi 15 päiväsakkoa eli 150 euron suuruisen sakkorangaistuksen.

Vehkoo määrättiin maksamaan Lokalle 200 euroa vahingonkorvausta kärsimyksestä sekä tämän oikeudenkäyntikuluja noin 6 000 euron edestä. Lisäksi hänen pitää maksaa valtiolle oman oikeusturvavakuutuksensa omavastuuosuutta noin 1500 euroa.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen, eli siitä voi valittaa hovioikeuteen.

Vehkoo aikoo valittaa hoviin – "Lähettää tosi vaarallisen signaalin"

Johanna Vehkoo on tyytymätön käräjäoikeuden ratkaisuun ja aikoo valittaa siitä Rovaniemen hovioikeuteen.



– Olemme järkyttyneitä siitä, miten tuomio on perusteltu. Siinä on selvästi ohitettu suurin osa olennaisesta, meidän mielestämme riidattomasta näytöstämme, hänen avustajansa, asianajaja Martina Kronström kuvailee.



He olisivat halunneet, että jos Vehkoon syytettä ei hylätä heidän vaatimallaan tavalla, jätetään hänet tuomitsematta rangaistukseen teon vähäisyyden ja Lokan oman menettelyn vuoksi.



– On erikoista, että Lokan oman kielenkäyttö (istunto)salissakaan ei ole vaikuttanut mitenkään tuomioon vaikka se osoitti hyvin, millainen hänen toimintatapansa on, Kronström sanoo.



Johanna Vehkoon mielestä äärioikeistosta, sen ideologiasta ja toimintatavoista pitää voida puhua Suomessa ilman, että on vaarassa joutua syytteeseen.



–Tuomiossa on katsottu, että ideologiaan viittaavat termit olisivat loukkaavia, vaikka niillä viitataan poliittiseen toimintaan. Kun äärioikeisto on nousussa ympäri maailmaa ja Eurooppaa, lähettää tämä tosi vaarallisen signaalin. Ihmiset eivät uskalla puhua näistä asioista, mikä on uhka demokratiallemme.