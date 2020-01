Täysikuun puolivarjopimennystä voi ihailla taivaalla perjantai-iltana

Perjantai-iltana voi nähdä taivaalla täysikuun puolivarjopimennyksen. Puolivarjo peittää lähes koko kuun kiekon.

Puolivarjopimennys alkaa kello 19.08 ja on syvimmillään kello 21.10. Tapahtuma on kokonaan ohitse kello 23.12. Puolivarjo on havaittavissa kunnolla vasta pimennyksen keskivaiheilla.

Katso lukijoiden komeita kuvia kuusta.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo verkkosivuillaan, että puolivarjopimennyksen aikana kuun kiekko tummuu havaittavasti vasta suhteellisen lähellä täysvarjon reunaa. Kuu ei näytä punaiselta tai siltä, että siitä olisi puraistu pala pois. Puolivarjopimennys saattaa kokemattomalta jäädä jopa huomaamatta. Mutta jos sattuu tuolloin katsomaan kuuta, se ei näytä aivan normaalilta täysikuulta.

Puolivarjo voi näkyä paremmin kuun tummissa mare-alueissa kuin kirkkailla ylängöillä. Parhaiten puolivarjoa voinee tarkkailla vertailemalla kuun kiekon ala- ja yläreunan kirkkauseroa.

Oulun seudulle luvataan illaksi selkeää ja puolipilvistä säätä. Ohut tasainen pilvikerros kuun edessä saattaa jopa helpottaa puolivarjopimennyksen havaitsemista, koska se pienentää täysikuun kirkkautta. Harvoin pilvihuntu on kuitenkaan aivan tasainen.

Kuuta voi tarkkailla paljain silmin tai kiikarilla. Myös kaukoputkea voi käyttää pienillä suurennuksilla, jolloin koko kuun kiekon saa mahtumaan näkökenttään.

Kun pimennys on ohitse, täysikuuta kannattaa ihailla sädekraattereineen, Ursa kehottaa.

Lähetä Kalevaan kuvia täysikuusta ja puolivarjopimennyksestä verkkolomakkeella tai numeroon 13222.