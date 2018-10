Suuri omakotitalo roihusi tulessa Oulunlahdella – ihmiset pelastautuivat ulos

Suuri omakotitalo syttyi tuleen Oulun eteläpuolella myöhään torstai-iltana. Hätäkeskuksen mukaan palo syttyi Vesalantiellä eli palopaikka on Oulunlahdella.

Päivystävä palomestari Hannu Timonen kertoo, että talossa oli palon alkaessa useita henkilöitä sisällä. He kuitenkin pelastautuivat ulos. Kenellekään ei tullut vammoja.

Noin 300-neliöisen talon sammutustyöt kestivät koko perjantain vastaisen yön ajan. Timonen arvio, että sammutustyöt jatkuvat perjantaihin aamupäivään saakka.

– Rakennus on kaksikerroksinen ja tiilikatto on osin romahtanut. Sammutustyö on ollut hankalaa romahdusvaaran vuoksi.

Timosen arvion mukaan tulipalo sai aikaan useiden satojentuhansien eurojen vahingot.

Palosta ei ollut leviämisvaaraa rakennuksen ulkopuolelle, vaikka tontilla on muita rakennuksia sekä ajoneuvoja. Lähellä ei ole naapuritaloja, joten savukaasuista ei ollut haittaa.

Hälytys palosta tuli noin iltayhdentoista aikaan. Sammutustöihin hälytettiin suuri määrä pelastuslaitoksen yksiköitä.

Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Poliisi ja pelastuslaitos aloittavat syttymissyyn tutkinnan perjantaina.

Juttu päivitetty pelastuslaitoksen antamilla uusilla tiedoilla kello 6.30.