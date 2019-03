Suomesta löydettiin uusi periytyvä aivosairaus, viivästyttää älyllistä kehitystä – "Mutaatio rikastunut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle"

Uskon, että saasteet. Savupiipputehtaat tähän on suurin syy, niitä on pohjoispohjanmaalla useita. Tällaisia myrkkyjä kun kansa hengittää, saa olla varma, ettei kovin terve ole, ja on hyvä, että nyt on tehty kunnollisia tarkempia tutkimuksia. Nämä asiat on hyvä tutkia tarkoin, ja sulkea savupiipputehtaat hyvissä ajoin, tahi ennenkaikkea pakottaa ne saasteettomiksi, vaikka se maksaisikin paljon, niin terveys on etusijalla. Ulkomailla vuoristokansat elää järkiään sata vuotiaiksi. Mummot siellä kiskoo käyrävartisista piipuista sauhuja, ja terveitä ovat.