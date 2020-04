Suomessa todettu 97 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla ei THL:n mukaan uusia tapauksia

Suomessa on tiistaihin mennessä todettu yhteensä 3161 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut eilisestä 97 tartunnalla.

Pohjois-Pohjanmaalla ei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ole varmistunut uusia tartuntoja. Eilen tartuntojen lukumäärä oli 107, kun tänään se on 106. Tapausten väheneminen yhdellä voi johtua esimerkiksi tilastointivirheestä.

Oulussa tapauksia on THL:n tietokannasta katsottuna 79 kappaletta. Kempele on Oulun lisäksi edelleen ainoa Pohjois-Pohjanmaan kunta, missä tapauksia on vähintään viisi.

Kainuussa tapauksia on tällä hetkellä 42, Länsi-Pohjassa 54 ja Lapissa 61.

Selvästi eniten tapauksia Suomen osalta on Uudenmaan alueella, jossa todettua koronatartuntoja on yhteensä 1987.

THL kertoo tiedot mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin tänään.

Katso THL:n koronakartasta tarkemmat tiedot tapausten määrästä Suomessa: