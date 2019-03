Stora Enson pääluottamusmies yt-pommista: "Valtava järkytys, en voi edes sanoin kuvailla tuntemuksia"

Helsingissähän nämä päätökset tehdään ja Oulu kärsii tietenkin joka kerran, investoinnit kohdistuu muualle Suomeen, lähinnä vienti selluun, paperi tehdään tulevaisuudessa muualla kuin Oulussa.

Jotenkin kun alettiin puhua kartonkitehtaasta alkoi tulla aavistus, nyt on ketunhäntä kainalossa, mitä siellä kehäkolmosen sisäpuolella juonitaan, pahin ja pelätyin sitten

on toteutumassa, eikä näissä neuvotteluvaraa ole Oulun kohdalla koskaan ollut.

Alasajo on selvä, kartonkitehtaasta ei mitään varmuutta joten pahinta voi vain odottaa.

Kiinalaisille selluksi menee Suomen metsien tuotto, se ei kyllä montaa työllistä..