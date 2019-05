Sohjoliirto vie helposti metsään – Lue ammattilaisen vinkit, joilla vältät onnettomuudet kaameassa kelissä

Aika monta virheellistä väittämää sattui Ihmettelijän kommenttiin. Itse asiassa ei ainoatakaan paikkaansapitäävää väitettä.

Mainitsematta jäi kaikista olennaisin eli se että nastarenkailla on kaikissa olosuhteissä vähintään kitkarenkaan veroiset ominaisuudet. Jääpinnalla pito on ylivoimainen. Ja yllättäen, ajettavuus asfalttipinnallakin on merkittäävästi kitkarenkaita parempi.