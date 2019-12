Social Burgerjoint avaa ovensa Oulussa huomenna keskiviikkona – uusi ravintola tulee Pekurin kortteliin

Oulun keskustassa Pekurin korttelissa avataan huomenna keskiviikkona Social Burgerjoint -ravintola. Ravintola avataan osoitteessa Kauppurienkatu 10. Social Burgerjoint on palkittu burgeriravintola, jonka on perustanut MasterChef Suomi -voittaja Pikkis Tuomonen.

Oulun ravintolan franchising-yrittäjinä toimivat Juha Ylitalo ja Reman Doski.

Keskiviikkona avattava ravintola on avoinna joka päivä. Ravintola on auki maanantaista torstaihin kello 10.30-22, perjantaisin kello 10.30-23, lauantaisin kello 12-23 ja sunnuntaisin kello 12-21.

Social Burgerjoint aloitti toimintansa festareita kiertäneestä ruokarekasta. Ouluun avattava ravintola on yhdeksäs Social Burgerjoint -ravintola. Uusia ravintoloita on avattu tämän vuoden aikana viisi kappaletta. Ravintoloita on Suomessa esimerkiksi Vaasassa, Lahdessa ja Helsingissä.

Social Burgerjoint- ravintolat kuuluvat Kotipizza Groupiin.