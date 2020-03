Sivistysjohtaja: Oulun kouluviranomaiset ovat valmistautumassa koulujen lähiopetuksen lopettamiseen, myös päiväkodit valmiina – "Todennäköisesti näin tulee käymään"

Ne ovat tekemässä koko meidän yhteiskunnasta hölmöläisten maata asian tähden joka hädin tuskin on vaarallinen. Tiesittekö, että Suomessa kuolee joka vuosi muutama henkilö wc-pöntölle kun siinä äkistellään ja ponnistellaan. On kirjaimellisesti todennäköisempää kuolla tuosta noin vain wc-pöntölle kuin kuolla koronaan.

Vaikka lukisi jokaisen mahdollisen korona-uutisen, niin se on hämmästyttävää kuinka missään ei kerrota sitä kuinka vaarallinen korona on. Tämä johtuu siitä, että korona ei aiheuta yhtään mitään ihmeellistä. Perusflunssa on tuntuvasti vaarallisempi kuin korona. Toki jos korona on miltään osin vaarallinen, niin nehän voisivat sen tässä uutisessa kertoa, mutta ei missään uutisessa sanota, että korona olisi oikeasti vaarallinen. Tässä on nyt melkoinen illuusio luotu syystä jota voi vain arvailla.