Resurssien määrä rajoittaa hoitohenkilökunnan koronatestausta Oysissa – Johtajaylilääkäri: "Oulussa virusta ei vielä ole kansan keskuudessa"

Kalevan saaman yhteydenoton mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei noudattaisi kirjaimellisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina uudistettua ohjetta henkilökunnan koronatestauksista.

Yhteydenoton mukaan Oysissa työskentelevää, oireilevaa hoitohenkilökuntaa ei olisi testattu.

Aiemmin ohjeena oli testata ne koronaoireisiin sopivat työntekijät, jotka olivat matkanneet epidemia-alueella tai joilla oli lähikontakti koronapositiiviseen henkilöön.

Nyt ohjeistuksessa kerrotaan, että COVID-19-tutkimukset tehdään, jos terveydenhuollon työntekijällä on akuutin hengitystieinfektion oireita.

Ohjeista siis puuttuu maininta altistuksesta. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta, mitä ohje tarkoittaa?

– Että testi otetaan, jos on akuutin hengitystieinfektion oireita. Muuallakin on ollut tulkintaepävarmuutta, eivätkä tulkinnat ole aivan yhdenmukaiset. Kriteerit ovat valtioneuvoston linjaukseen liittyvä täsmentävä suositus. Varsinainen päätösvalta on paikallisella terveydenhuoltoviranomaisella.

Tervahauta keskustelee tapauksesta PPSHP:n johtajan kanssa ennen vastaamista.

– PPSHP:n linjaus vaikuttaa aivan perustellulta. Ohjetta ei ole ymmärretty väärin, vaan toimitaan käytettävissä olevien resurssien ja tartuntalääkärin selvitystoimien perusteella. Testauskapasiteetti on rajoittava tekijä. Hoito kuitenkin on sama, olipa korona tai influenssa. Sinänsä testaus ei muuta yksittäisen potilaan kannalta mitään.

Jättääkö PPSHP THL:n uuden ohjeistuksen huomiotta, sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma?

– Ei jätä. Jos tulee mistä vain ulkomailta, on tällä hetkellä seitsemän vuorokautta etätyössä, vaikka olisi oireeton. Oireettoman vaiheen aikana olisi turha testata, sillä testi ei muutu positiiviseksi ennen kuin alkaa oireilla. Etätyöskentelyaikaa ei voi lyhentää sillä, että testattaisiin kaikki heti.

Jätetäänkö henkilökuntaa testaamatta testien vähäisyyden vuoksi?

– Jos henkilöstöllä on koronaviruksen oireita ja epäilty altistus, totta kai testataan. Lukumäärällisesti rajalliset Oysin omat testit on rajattu kriittisesti sairaille potilaille. Vastausviivettä tulee, kun tartuntaketjuja selvitetään, ja näytteet täytyy lähettää muihin laboratorioihin. Viive on yhteinen ongelma Suomessa. Nopeuttaisi päätöksiä ja hoitoa, jos analyysikapasiteettia olisi riittävästi ja koronaviruksen diagnostisia näytteitä analysoitaisiin vielä useammassa sairaalassa.

Noudatetaanko Oysissa THL:n ohjetta henkilökunnan testauksesta, johtajaylilääkäri Juha Korpelainen?

– Kyllä. Testit otetaan, kun hoitohenkilökunnalla on akuutin hengitysinfektion oireet ja sen lisäksi altistuminen.

Hoitohenkilökunnan testin tekemiseksi vaaditaan siis yhä oireiden lisäksi joko ulkomaanmatka tai kontakti sairastuneen kanssa?

– Testin tekemiseen vaaditaan oireet ja altistuminen eli joko ulkomaanreissu tai kontakti koronapositiiviseen henkilöön. Testauksesta päätetään infektiolääkärin haastattelun pohjalta.

– Oulussa virusta ei vielä ole kansan keskuudessa. Joka ikinen positiivinen löydös liittyy ulkomaanreissuun tai jatkokontakteihin. Kaikki ovat vielä ulkomailta tuotuja. Kaikki lauantain uudet tartunnat liittyvät hiihtoseurueeseen.