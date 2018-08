Rakennusvalvonta vaatii Lehto Asunnoilta ulkopuolisen tarkastuksen teettämistä Albertinkadun painuneen kerrostalon tuentasuunnitelmista

Oulun rakennusvalvonta ilmoitti tiistaina vaativansa Lehto Asunnot Oy:ltä ulkopuolisen tarkastuksen teettämistä tuentatöistä, joita yhtiö on tekemässä oman työmaansa viereisen kerrostalon perustuksiin.

Lehto rakentaa kaksitoistakerroksista Marskinpuistoksi nimettyä kerrostaloa Albertinkadun ja Kirkkokadun kulmaan Mannerheimin puiston viereen.

Uudisrakennuksen tieltä on kesällä purettu niin sanottu Pohjolan talo, ja tontilla ovat käynnissä pohjatyöt, joista on kärsinyt viereinen 1950-luvulla valmistunut kerrostalo Albertinkatu 11:ssä.

Kyse on siitä, että vanha kerrostalo on odottamattomasti painunut tavallista enemmän, noin 2,5–2,8 senttiä. Painuma on syntynyt, kun Marskinpuiston työmaalla on viime viikkoina lyöty maahan järeitä teräspontteja tukemaan tulevaa kaivantoa.

Painuminen on varsin todennäköisesti aiheuttanut vanhan talon seinissä havaitut melko leveät halkeamat sekä muita rakenteiden liikkumisesta koituneita ongelmia asukkaille. KUVA: Joel Karppanen

Painuminen on varsin todennäköisesti aiheuttanut vanhan talon seinissä havaitut melko leveät halkeamat sekä muita rakenteiden liikkumisesta koituneita ongelmia asukkaille.

Marskinpuiston pohjarakennesuunnittelusta vastaava tekniikan lisensiaatti Sakari Lotvonen Pöyry Oy:ltä kertoi maanantaina Kalevalle, että talon lisäpainuminen on tarkoitus estää kallioon noin 10 metrin syvyyteen porattavalla paalutuksella.

Lotvosen mukaan oli yllätys, että vuosikymmeniä sitten rakennustöissä asennetut vanhat tukipaalut eivät kantaneetkaan odotetusti kuormaa, kun työmaalla lyötiin tukipontteja.

"Ei epäluottamuslause"

Oulun rakennusvalvonta vaatii nyt, että tuennasta tehdyt suunnitelmat tarkastaa ulkopuolinen asiantuntija, sanoo rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö Tapani Hoppu.

– Tarkoitus on, ettei niiden suhteen jää mitään epäilystä. Tämä ei ole mikään epäluottamuslause pohjarakennesuunnittelijalle vaan haluamme varmistaa, että suunnitelmat ovat kunnossa, kun siellä jotakin on tapahtunut, Hoppu sanoo viitaten odottamattoman suureen painumiseen.

Käytännössä Lehdon käyttämän suunnittelijan rinnalle tulee toinen ulkopuolinen riippumaton asiantuntija katsomaan tuentasuunnitelmat yhteistyössä läpi. Hän antaa myös niistä lausunnon, Hoppu kertoo.

– On ollut joskus sellaisikin tapauksia, että suunnittelija on itse pyytänyt ulkopuolisen tarkastuksen määräämistä, että voi nukkua yönsä rauhassa, Hoppu sanoo.

Tarkastuksen takia ei Hopun mukaan tarvitse keskeyttää töitä työmaalla.

– Jos rakentaja toimii nopeasti, niin tämä ei hidasta yhtään.

Lehto Asuntojen aluejohtaja Markku Sauvola sanoo, että työmaan naapuritalon tuentasuunnitelmien tarkastusvaade tuli "pienenä yllätyksenä".

– Tällä on aikatauluihin jonkinlainen vaikutus. Nyt pitää löytää sellainen kaveri, joka pystyy tarkastamaan meidän käyttämän suunnittelijan suunnitelmat. Hän on kovan tason ammattilainen. Pitäisi löytää saman tason suunnittelija tarkastamaan ne.

Sauvolan mukaan alkuvaiheissaan olevan Marskinpuiston rakennusaikataulu ei ole vaarassa venyä.

– Aikaa on, ja pystymme ajamaan tämän kiinni myöhemmin rakennusvaiheessa.

Marskinpuiston on määrä olla valmis vuonna 2020.