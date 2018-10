Pyöränrenkaiden kiinnitysten availu johtanut jo kahden ihmisen loukkaantumiseen Oulussa – sivistysjohtaja lupaa koulujen tarttuvan asiaan

Hengenvaarallinen pyöränrenkaiden kiinnitysten ilkivaltainen löysyttely ei näytä laantumisen merkkejä Oulun seudulla.

Viimeisen parin viikon aikana ilkivaltaisia pikalinkkujen tai napamutterien avaamisia on raportoitu esimerkiksi Facebookin alueellisissa ryhmissä lukuisia. Teot näyttävät keskittyvän koulujen pyöräparkkeihin ja liikuntapaikkojen liepeille.

Poliisille on tähän mennessä tehty availusta kuitenkin vain kolme rikosilmoitusta eri puolilta Oulua, kertoo rikosylikonstaapeli Hannu Lappalainen. Poliisi kehottaa ilmoittamaan kaikista ilkivaltaisista kiinnitysten löysyttelyistä.

Poliisin tietojen mukaan tähän mennessä kaksi ihmistä on saanut vammoja kaaduttuaan pyörällä sen jälkeen, kun rengas on yllättäen irronnut vauhdissa.

Toisessa tapauksista nuoren käteen tuli murtumavammoja.

– Toinen on ilmoitettu lokakuun puolivälissä. Siinä on Laanilan lukiolla ollut pyörä parkissa. Eturengas on irronnut alamäessä ja nuori on loukannut nilkkansa kaatuessaan, Lappalainen kertoo.

Laanilan tapauksen lisäksi yksi rikosilmoituksista koskee kiinnitysten avaamista Ruskon Citymarketin tai Haapalehdon Lidlin pihalla. Kolmas tapaus on kirjattu Kuovitiellä Kuivasjärvellä.

Tapauksia tutkitaan vahingontekoina ja loukkaantumiseen johtaneiden tekojen osalta epäiltyinä vammantuottamuksina. Ketään ei ole toistaiseksi ole epäiltynä näissä tapauksissa, Lappalainen kertoo.

Lappalaisen mukaan näyttää siltä, että valtaosa löysyttelyistä tapahtuu koulujen pihoilla.

Nopeasti ilman työkaluja käytettävä pikalinkku on yleisesti käytetty tapa kiristää pyöränrengas haarukkaan. Kääntöpuolena on, että se on altis myös ilkivallalle. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Tietoja kiinnitysten availusta on tullut myös liikuntapaikkojen pihoilla koulupäivän tai harrastuksen aikana. Teot ovat kohdistuneet pääasiassa lasten ja nuorten pyöriin.

– Tämä on erittäin vaarallinen ja huolestuttava ilmiö, joka on syytä saada nopeasti poikki, Lappalainen sanoo.

Rikosylikomisario Markus Kiiskinen sanoo Kalevalle toivovansa Oulun seudun koulujen tarttuvan oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa asiaan.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan asiasta ei toistaiseksi ole laajasti informoitu.

– Syysloma on osaltaan vaikuttanut siihen, että vielä emme ole ehtineet informoida tästä. Asia on syytä käydä läpi ja tiedottaa siitä koulussa ja kotona. Tässä on kysymyksessä hengenvaarallinen ilmiö, joka pitää saada loppumaan, Penttilä sanoo.

Penttilän mukaan tämänkaltaisen ilmiön suitsimisessa vuorovaikutus eri toimijoiden välillä on tärkeää. Hänen mukaansa asian suhteen ollaan yhteydessä poliisin ja kuunnellaan, millaisia toiveita heillä on.