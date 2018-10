Pyörän eturenkaan kiinnityksiä löysätty tahallaan Oulussa – Poliisi: Hengenvaarallinen ilmiö, joka on syytä lopettaa heti alkuunsa

Oulun poliisille on tehty syksyn aikana useita rikosilmoituksia tapauksista, joissa pyörän eturenkaan kiinnitystä on joku käynyt tahallisesti löysäämässä.

Poliisin mukaan kyseessä on hengenvaarallinen ilmiö, joka on syytä lopettaa alkuunsa. Pahimmassa tapauksessa rengas on irronnut ja pyöräilijä on kaatunut niin pahoin, että käsi on murtunut.

– Tehdään källi toiselle ja löysätään kiinnitystä. Erittäin vaarallista leikkiä, ylikomisario Markus Kiiskinen sanoo.

Renkaiden löysäämistä on tehty muun muassa koulujen ja liikuntapaikkojen pihoilla koulupäivän tai harrastuksen aikana. Teot ovat kohdistuneet pääasiassa lasten ja nuorten pyöriin.

Kiiskinen sanoo, että ilmoituksia on tullut eri puolilta Oulua.

– Tämä ei ole minkään erityisen koulun tai alueen ongelma.

Poliisi toivoo, että asia otettaisiin puheeksi kotona ja kouluissa. Havaituista vahingonteoista poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen.

Eturenkaita on löysätty erityisesti sellaisista pyöristä, joissa renkaiden irrottamiseen ei tarvita työkaluja. Poliisi sano, että pyöräilijöiden kannattaa tarkastaa aina ennen liikkeelle lähtöä, että renkaat ovat hyvin kiinni.

Poliisi tutkii tapauksia muun muassa vahingontekoina, vammantuottamuksena tai pahoinpitelynä.