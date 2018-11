Puheenaihe: Rakennetaanko Ouluun liikaa pieniä asuntoja?

Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa Ouluun rakennettavien asuntojen kokoon.

Ouluun rakennettavien kerrostaloasuntojen keskipinta-ala on pienentynyt viime vuosien aikana. Yksiöitä ja kaksioita rakennetaan tiuhaan tahtiin varsinkin keskustan alueelle. Jäävätkö keskustaan muuttamisesta haaveilevat perheet paitsioon, kun tarjolla on vain pieniä asuntoja? Onko monimuotoinen keskusta-asuminen vaarassa ja rakennetaanko uusia asuntoja sijoittajien ehdoilla?

Ratkaisu äänin 4–1: kyllä rakennetaan.

Oulun rakennusvalvonnan päällikkö Pekka Seppälän mukaan selkeää yhtä vastausta ei ole.

– Riippuu mistä näkökulmasta asiaa pohtii. Jos markkinoilla on kysyntää pienille asunnoille, niin niitä tehdään. Toisaalta nyt on havaittavissa, että asuntojen keskikoko on kasvamaan päin. Siis kysyntä kääntyy hieman suurempiin asuntoihin.

Seppälä kertoo, että rakennuslupien määrä kuvaa etupainotteisti tulevaa rakentamista.

– Viime vuonna luvitettujen kerrostaloasuntojen keskikoko (mediaani) oli 32,5 neliötä ja tämän vuoden reilun 2 300 kerrostaloasunnon keskikoko on 35,5 neliötä siis noin 10 prosenttia suurempi. Tulevaisuus näyttää jatkuuko trendi.

Kiinteistöliiton Pohjois-Suomen hallituksen puheenjohtaja Anne Karhulan mielestä Oulun rakentamisen suunta on huolestuttava.

– Suunta kerrostalotuotannossa näyttää olevan: pientä ja kallista. Olemme matkalla vuokrakasarmittumiseen.

Karhula muistuttaa, että myös ylisuuret taloyhtiölainat ovat oma uhkatekijänsä.

– Miniasuntojen määrä on yli kaksi kaksinkertaistunut, kun taas perheasuntojen määrä on puolittunut. Lasten osuus Keskustan asukasmäärästä pienenee rakennettavien kerrostaloasuntojen asuntokoosta johtuen. Tämä ei saa olla kuntapolitiikkamme tavoite? Elävä kaupunki ja taloyhtiöt tarvitsevat pieniä ja suuria perheitä. Palataan kestävälle tielle. Meidän pitää tehdä keskustasta ihanteellinen ja turvallinen paikka lapsiperheille.

Kiinteistönvälittäjä LKV ja yrittäjä Hannu Hietalan mukaan yksiöitä ei juurikaan osteta omaan käyttöön.

– Ne hankitaan sijoitusmielessä. Uusia yksiöitä oli 22.11. Oulussa myynnissä Etuoven mukaan 498 kpl. Varsinkin keskustan alueella niitä rakennetaan sijoittajien tarpeisiin. Parhaille pakoille rakennetaan vuokrakasarmeja.

Hietalan mukaan ostajat eivät halua ostaa kotia omaan käyttöönsä taloyhtiöistä, jotka ovat täynnä vuokralaisia.

– Uudisasuntojen keskustan hintatasolla perheasunnot muodostuvat lisäksi niin kalliiksi, ettei normaalituloisilla lapsiperheillä ole niihin varaa. Suuntauksen jatkuessa monimuotoinen keskusta-asuminen uusissa kodeissa on vaarassa.

Talonrakennusteollisuus ry:n Pohjois-Suomen ja Lapin aluepäällikkö Juha Mäntysen mukaan kysyntä ja markkinat määrittävät pitkälti hankkeiden toteutemiset.

– Ei grynderin, eikä sijoittajan intressi ole rakentaa tai sijoittaa kysyntää vastaan. Myös isompia keskusta-asuntoja tullaan rakentamaan, kysyntää rajoittavat vain tällä hetkellä keskustan korkeampi neliöhinta ja markkinan suppeampi ostokyky.

Joustava kaava ja korkealle rakentaminen tuovat Mäntysen mukaan reagointikykyä markkinan muutokseen ja tehokkuutta rakentamiseen.

– Keskustaa, jossa on valmis infra, kannattaa kehittää niin, että se mahdollistaa tehokkaan rakentamisen ja monen kokoisia asuntoja.

Filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara sanoo, että pieniä asuntoja on jo riittävästi tarjolla.

– Toisin kun kuvitellaan, yksinasuvien osuus on useissa kaupungeissa kääntynyt laskuun, myös Helsingissä. Yksinasuvista vain pieni osa asuu tai toivoo asuvansa yksiöissä.

Vaattovaara toteaa, että tulevaisuudessa yksinasuvista suurempi osa tulee olemaan vanhuksia, eikä heidän toiveenaan varmastikaan ole pieni yksiö.

– Useimmissa kaupungeissa pieniä asuntoja myös on jo reilusti tarjolla. Muutama lisäneliö lisää viihtyisyyttä ja muunneltavuutta merkittävästi. Samalla sijoituksen tuotto toki laskee.

Hänen mukaansa asuntojen ja asuinalueiden tulee olla arvokkaita vielä sadan vuoden kuluttua.

– Opiskelijoiden asuminen on toinen kysymys.

