Puheenaihe: Pitäisikö alkoholin myyntiin puuttua, kun sen käyttö on siirtynyt toistaiseksi kokonaan koteihin? "Alkoholia haluava löytää sitä kuitenkin aina jostakin"

Yritetäänkö nyt alkaa puuttumaan ihmisten alkoholin käyttöön koronan varjolla vai mistä näitä juttuja oikein kumpuaa. Kalevakin kyselee, että mitä mieltä lukijat on. Tietäähän tuon mitä mieltä valtaosa tämän talousalueen lukijoista alkoholin käytöstäon kun vähänkään ajattelee. Itse käytän alkoholia hyvin maltillisesti ja ihmettelen sitä vimmaa joka joillakin on pistää Alkot kiinni nyt tämän koronan varjolla. On aivan varmaa jos alkoholin myyntiä aletaan nyt rajoittamaan niin se johtaa siihen, että aletaan kotona tuusaamaan viinejä ja väkevämpääkin.

Jos maamme hallitus tosiaan asettaa rajoituksia alkoholin myynnille siksi, että kulutus muka kasvaa niin silloin on tehty vääriä ratkaisuja ravintoloiden ja maamme rajojen sulkemisen suhteen. Kansalaisilla on nyt aikaa juoda sitä alkoholia kun ei tarvi töissä käydä ja jos valtio vielä antaa tukiaisia työttömille ja lomautetuille niin on rahaakin ostaa sitä alkoholia. Asia nyt vaan on niin, että se lisääntynyt kulutus sen alkoholin suhteen pitää vaan hyväksyä jos sitä yleensä edes paljon on ja kestää ne seuraukset mitä siitä seuraa jos seuraa mitään. Korona vähentää väkeä keskuudestamme ja ehkä myös alkoholi mutta pitäskö nyt ajatella, että mennään se pienempi paha edellä jos hyväksytään se alkoholin myynti nyt tämän pandemiankin aikana.

Voihan olla, että joku jää jopa sairastumatta kun on sen verran pöhnässä, ettei viruskaan iske.