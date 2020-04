PPSHP varautuu koronaepidemian etenemiseen – Kontinkankaalle on hankittu kuusi kylmäkonttia vainajien säilytykseen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on varautunut koronaepidemian etenemiseen hankkimalla ennalta kylmäkontteja, joissa vainajia voidaan säilyttää asianmukaisissa olosuhteissa.

PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoo Kalevalle, että vainajien kylmäsäilytystilasta on ollut jo ennen koronaepidemiaakin pidemmän aikaa pulaa.

– Taustalla on se, että krematorioiden käyttö on kasvanut ja pohjoisen ainoa krematorio on Oulussa. Tämä on johtanut siihen, että tuhkaamisessa ja siunaamisessa on ollut pitkiäkin odotusaikoja.

Epidemia aiheuttaa kuolleisuuteen oman lisänsä, ja PPSHP on halunnut varmistaa Korpelaisen mukaan hyvissä ajoin, että vainajien säilytykseen on tarvittaessa asianmukaiset tilat.

– Kuten esimerkiksi joissain Euroopan maissa on nähty, lisätilaa haetaan muun muassa kylmäkonteista ja meillä on tehty samoin. Tämä toimi on ollut pandemiasuunnitelmissa jo vuosien ajan.

Kuusi kylmäkonttia on tuotu Kontinkankaalle patologian laitoksen tuntumaan vanhan lääketieteellisen tiedekunnan rakennuksen sisäpihalle, joka on suojainen ja aidattu paikka, Korpelainen kertoo. Kevyen liikenteen kulku sijoituspaikan ohi on katkaistu.

– Paikka on sama, jossa ruumisautot normaalistikin käyvät.

Konttien sisäosia valmistellaan vielä kuntoon. Niiden on tarkoitus olla käytettävissä pääsiäisen aikoihin.

Patologian laitoksella on Korpelaisen mukaan normaalisti kylmiössä tilaa 49 vainajalle. Säilytystiloja on lisäksi muun muassa kaupunginsairaalassa.

Kuuteen konttiin voidaan sijoittaa enimmillään 49 vainajaa, joten kapasiteetti lähes kaksinkertaistuu niiden myötä, Korpelainen toteaa.