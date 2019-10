Pohjoismaiden suurin kahvilaketju Espresso House avaa Oulussa ensi vuonna – kahvila tulee Rotuaarille Bisketin paikalle

Kahvilaketju Espresso House avaa ensimmäisen kahvilansa Ouluun ensi vuoden helmikuussa. Ketjun kahvila tulee avataan Rotuaarilla sijaitsevaan liiketilaan.

Ketju kertoi jo elokuussa tulevansa Kempeleen Zeppeliniin joulukuussa 2019 ja olevansa kiinnostunut ydinkeskustasta.

– Espresso Houselle tuli tilaisuus avata kahvila upeissa historiallisissa keskustan tiloissa, kun aiempi toimija kertoi lopettamispäätöksestään kesäkuussa, ketjun tiedotteessa kerrotaan.

Oulun keskustassa parikymmentä vuotta toiminut Bisketti ilmoitti toimintansa lopettamisesta viime kesäkuussa.

Lue myös: Keskustan korkeat vuokrat tekevät kahviloiden toiminnasta vaikeaa – "Vaikka Oulussa on paljon tyhjää, vuokrat ovat älyttömän kovat"

Espresso House Finlandin toimitusjohtaja Anssi Thureson kertoo, että kahvilan valmistelutyöt ovat jo käynnissä. Kahvilan henkilöstön rekrytointi alkaa joulukuussa.

– Olemme aloittaneet neuvottelut, että pystyisimme myös tuomaan valikoimaamme esimerkiksi Bisketin leipomon suosittuja tuotteita, Thureson sanoo.

Thuresonin mukaan kahvilassa halutaan yhdistää laadukas kahvi ja paikallinen leipomo-osaaminen.

Espresso House on Pohjoismaiden suurin kahvilaketju, jolla on yhteensä lähes 500 kahvilaa. Suomessa ketjun kahviloita on yhteensä 49 kappaletta. Kahviloita on muun muassa Turussa, Jyväskylässä, Tampereella, Kuopiossa ja pääkaupunkiseudulla.