Espresso House avaa ensimmäisen kahvilansa Oulun seudulle, etsii liiketiloja myös ydinkeskustasta

Kahvilaketju Espresso House avaa ensimmäisen Oulun seudulle tulevan kahvilansa Zeppeliiniin joulukuussa 2019. Kahvilaan tulee yli 70 asiakaspaikkaa.

Samaan aikaan ketju on etsimässä liiketiloja myös Oulun keskustan alueelta.

– Olemme innoissamme Espresso Housen tuomisesta viimeinkin Oulun seudulle. Pohjois-Suomen pääkaupunkina ja isona opiskelijakaupunkina Oulu on loistava ympäristö kahvilallemme. Tavoittenamme on avata mahdollisimman pian toinenkin kahvila Oulussa kaupungin ydinkeskustassa, kertoo Espresso House Finlandin toimitusjohtaja Anssi Thureson tiedotteessa.

Espresso House kertoo etsineensä liiketiloja alueelta jo pitkään.

Kahvilaketju avasi ensimmäiset kahvilansa Suomessa vuonna 2015 ja on muutamassa vuodessa laajentunut voimakkaasti pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä Espresso Housella on kahviloita 15 kaupungissa, muun muassa Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Vaasassa. Yhteensä kahviloita on koko Suomessa 46.