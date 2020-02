Pohjois-Ritaharjun lasten vanhemmilta tiukka vastalause Oulun kaupungille – siirto väistötiloihin Kaukovainiolle nähdään lainvastaisena

Niinpä. On sitä tehty ennenkin, mm ihan Riitaharjun naapurissa eli Patelassa. Ymmärtäisin valituksen, jos koulukyydin joutuisi itse maksamaan, mutta sehän menee kaupungin piikkiin. Ja onnikat ajaa koulun pihasta toisen pihaan. Sama kai se on ekaluokkalaisen istua onnikassa kuin tyhjässä kodissa, kun vanhemmat on kuitenkin töissä neljään tai pidempään. Jos uusi koulu rakennetaan, on se muutaman vuoden päästä tyhjä lapset on kasvaneet. Eikö ole järkevämpää käyttää raha opetukseen kuin seiniin, varsinkin kun korvaavia tiloja löytyy noinkin läheltä.