Ritaharjun koulu valmistui vuonna 2010. Se oli mitoitettiin 650 oppilaalle, nyt peruskoululaisia on 1 436.

Suomen suurimmalla peruskoululla on ahdasta: monista oleskelutiloista on jouduttu tekemään opetustiloja.

– Käytännössä meille on tehty viisi koulurakennusta kymmenen vuoden aikana. Kun rakennus on saatu valmiiksi, seuraavan hankeselvitys on alkanut, rehtori Pertti Parpala naurahtaa.