Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ei uusia koronatartuntoja – OYSissa valmistaudutaan epidemiaan, uusi vuodeosasto avataan perjantaina

No jos on senverran järkeä ettei matkusta, eikä pyöri väkijoukoissa ym, poliisit valmiustilassa nyt väkijoukkojen (yli 10 hlöä) suhteen. Toivottavasti ihmiset pysyvät kotona ja pysäyttävät näin viruksen leviämisen. Ei oo meille riskipotilaille mikään pikku juttu. Ja meitä riittää, jopa allergisetkin ovat riskipotilaita. Ja miksi vappu ois erilainen? Me käyään kruisaileen omalla autolla jos ilma on nätti ja istutaan visusti autossa. Ei siihen väkijoukkoja tarvi.