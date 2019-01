Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokset: Uudenvuodenaattona käyttämättä jääneet raketit saa ampua lauantaina

Kun puhutaan rakettien vaikutuksesta kotieläimiin, ihmiset automaattisesti ajattelevat asian koskettavan koiria, kissoja tai muita pieneläimiä. Kovasti pelkäävät pienlemmikit on kuitenkin ääritapauksessa mahdollista jopa kuljettaa paukuttomaan paikkaan vuorokaudeksi mutta mites me eläin/ hevostilalliset joiden toimeentulo on kiinni hevosen turvallisesta työskentely-ympäristöstä ja eläimen rauhallisesta mielentilasta?