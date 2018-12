Oulun kauppatorin ilotulitus peruttiin kovan tuulen vuoksi

Ikävä juttu, kun siitä on tullut aina niin hyvälle mielelle, kun laitetaan kunnon tulitus ja soimaan se happy new year. Noh. Kyllä me tämän kestämme. Ainakin sai kunnon lumisateen ja tuulen kokea. Ja voihan netistä katsoa onneksi myös muiden maiden ilotulituksia.