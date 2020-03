Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen koronatartunta, jonka alkuperää ei ole pystytty selvittämään – tautitapausten ennakoidaan kasvavan

Oulun yliopistollisessa sairaalassa todettiin viikonloppuna ensimmäinen koronavirustartunta, jonka alkuperää ei ole pystytty selvittämään.

Pohjois-Pohjanmaalla on siten siirrytty koronaepidemian seuraavaan vaiheeseen, jossa tartuntaketjut eivät ole enää kaikilta osin tiedossa.

Sairaalan johtajaylilääkäri Juha Korpelainen ennakoi tautitapausten kasvavan lähiviikkoina.



– On merkkejä siitä, että Lapissa positiivisten näytteiden määrä alkaa nyt kasvaa. Ennakoimme, että myös Pohjois-Pohjanmaalla tautitapauksia alkaa ilmaantumaan nykyistä enemmän, Korpelainen toteaa.



Tilanne on OYS:ssa toistaiseksi yhä rauhallinen, eikä uusia potilaita ole otettu osastoille.



Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt yhteensä 57 koronatartuntaa. Sairaalahoidossa on yhteensä viisi potilasta, joista kaksi on tehohoidossa ja kolme vuodeosastolla. Pohjois-Suomen muissa sairaaloissa on lisäksi yksi koronapotilas.



OYS:ssa lisäkoulutetaan parhaillaan henkilökuntaa tehohoidon lähiviikkoina kasvavaan tarpeeseen. Myös rekrytointia tehdään aktiivisesti.