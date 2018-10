Pikaruokaketju KFC kiinnostunut Oulusta – kansainvälisen ketjun ensimmäiset ravintolat halutaan avata Suomessa ensi kesänä

Yhdysvaltalainen pikaruokaketju KFC on kiinnostunut avaamaan ravintolan Ouluun.

– Oulu kuuluu varmasti niiden suurten kaupunkien listalle, joihin ravintola halutaan avata, sanoo Ketju.fi Yrittäjäpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mika Pamilo.

Syyskuussa uutisoitiin, että KFC aikoo rantautua Suomeen. Tavoitteena on perustaa jopa 50 ravintolaa. Ensimmäisten ravintoloiden pitäisi olla toiminnassa jo kesällä 2019.

– Se on kova tavoite, koska ravintolan avaaminen on iso operaatio, Pamilo sanoo.

KFC on solminut Ketju.fi:n kanssa sopimuksen partnerin etsimisestä Suomessa. Pamilon mukaan neuvottelut sopivan partnerin etsimiseksi ovat käynnistyneet.

– Etsimme franchise-partneria, joka lähtee rakentamaan toimintaa, Pamilo sanoo.

Vasta partnerin löydyttyä selviää tarkemmin, mihin ravintoloita avataan ja millaisella aikataululla.

KFC eli Kentucky Fried Chicken on nimensä mukaisesti friteeratuista kanaruuista tunnettu pikaruokaketju, jolla on yli 21 000 ravintolaa yli 130 maassa. Yhtiön tavoitteena on lähivuosina avata 5 000 ravintolaa Eurooppaan.

Lähimmät KFC-ravintolat löytyvät tällä hetkellä Etelä-Ruotsista, johon KFC rantautui vuonna 2015.

KFC tosin yritti Ruotsissa jo 1980-luvulla, mutta ravintola suljettiin pian avaamisen jälkeen.

Alun perin ketju on kotoisin Kentuckyn osavaltiosta Yhdysvalloista. Sen perusti Harland Sanders, joka avasi ensimmäisen ravintolansa jo 1930-luvulla ja kehitti kanareseptin, josta ketju myöhemmin tuli tunnetuksi. Ensimmäinen varsinainen KFC-ravintola avattiin vuonna 1952.