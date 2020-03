Piispat: Lähiomaiset voivat osallistua hautaan siunaamiseen, vaikka 10 hengen raja ylittyisi

Hiippakuntien piispat linjaavat, että hautaan siunaamisissa läsnä voivat olla vainajan kaikkein lähimmät omaiset, vaikka valtioneuvoston kokoontumisille asettama kymmenen henkilön raja ylittyisi.

Asiaa on piispojen pyynnöstä käsitelty ministeriöiden kesken. Vallitsevaksi käsitykseksi on muodostunut, että kirkolla on asiassa mahdollisuus tehdä tarkoituksenmukaisuusharkintaa, kunhan peruslinja pienestä tilaisuudesta säilyy.

Jos hautajaisista muodostuu yli kymmenen hengen tilaisuus, koronatartuntariskiä tulee kuitenkin pyrkiä välttämään kaikin keinoin muun muassa siten, että osallistujat pysyttelevät etäällä toisistaan.

Oireilevien ei tule osallistua tilaisuuksiin.

Muissa kirkollisissa tilaisuuksissa, kuten jumalanpalveluksissa raja pysyy enintään kymmenessä henkilössä aiemman linjauksen mukaan.

Piispat tarkensivat linjausta hautajaisista, koska kirkollisiin toimituksiin asetettu raja on herättänyt seurakuntalaisissa paljon kysymyksiä, ja viranomaiset ovat tulkinneet ohjeita ristiriitaisesti.