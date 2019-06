Piispa Jukka Keskitalo Suviseurojen avajaisissa: "Herätysliikkeet ovat olleet kirkkomme siunaus"

Minä myönnän, että olen suhtautunut penseästi herätysliikkeisiin tai kirkkoon yleensäkin menneinä vuosina. Tässä on nyt kuitenkin käynyt niin, että elämän vuosien mukana tuoma kokemus on auttanut minua ymmärtämään kuinka hyviä ihmisiä kristityt yleensä ja lestadiolaiset ovat. Minulla on työkavereina muutamia lestadiolaisia ja kertaakaan en ole tuntenut heidän seurassaan oloani hankalaksi tai negatiiviseksi. He ovat aina hyvällä päällä, kohteliaita ja hyvin auttavaisia. Tottakai ymmärrän, että yksilöitä olemme kaikki, mutta kun suurella otannalla ottaa, niin kristityt ja uskovaiset ovat hieman parempia ihmisiä käytöksensä ja olemuksensa puolesta.

Jos naapuriisi muuttaa kristitty, niin sinä voit olla täysin huoletta ja onnellinen. Voit jättää varaston oven auki ja grillin pihallesi ja kukaan sitä ei sieltä kähvellä. Naapuriisi olisi voinut muuttaa jonkun toisen ryhmän edustaja ja tilanne saattaisi olla kovastikin erilainen.

Toivotan Muhokselle erinomaista viikonloppua.