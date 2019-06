Pihviravintolaketju Stefan's Steakhouse avaa ravintolan Oulun keskustaan – "Oulu on sopiva pit-stop Levin ja Jyväskylän välillä"

Oulun Kauppurienkadulle "Lantonkulmaan" avattava ravintola Stefan's Steakhouse -ketjun kahdeksas toimipiste. Ravintolan arvioidaan avaavan ovensa asiakkaille heinä–elokuun 2019 vaihteessa.

Yhdysvaltojen Top Chef -ohjelmassa vuosina 2008–2009 nähty ravintoloitsija Stefan Richter kertoo, että ketju on saanut paljon kyselyitä milloin Ouluun avataan Stefan's Steakhouse.

– Täältä on selkeästi puuttunut laadukas, mutta epäkimurantti pihvipaikka, johon voi putkahtaa niin shortseissa kuin bleiserissä. Nyt oululaisten toiveisiin on vihdoin vastattu ja he voivat nukkua yönsä rauhassa tyytyväisinä – vatsat täynnä, Richter kommentoi ketjun tiedotteessa.

Kokin mukaan avaus on osa ketjun Suomen-valtausstrategiaa.

– Oulu on sopiva pit-stop Levin ja Jyväskylän välillä, jolloin ajomatkat ravintoloideni välillä ei käy liian pitkiksi, Richter toteaa.

Ravintola etsii parhaillaan henkilöstöä Oulun toimipisteeseensä. NoHo Partners -ravintolayhtiöön kuuluvalla Stefan's Steakhouse-ketjulla on ennestään ravintolat Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä, Rukalla, Levillä, Vaasassa ja Hangossa.