Pakkanen ja lumettomuus käänsivät ilmanlaadun huonoksi Oulussa – kaupunki aloitti pölynsidonnan

Paljonko terveitä elinvuosia menetämme yhteiskunnan tasolla nastarenkaiden ja hiekotuksen seurauksena vs. vain kitkat sallittu ja ei hiekoitusta? Onko tästä minkään instituutin laskelmia? Kuinka paljon katupölystä on kiteistä kvartsia, eli piidioksidia? Sen HTP-arvo on niinkin pieni kuin 0,05 mikrogrammaa/m^3 työsuojelussa. Yhteiskunnan tasolla sille ei jostain syystä liene varsinaista raja-arvoa.