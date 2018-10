Ilmanlaatu romahti Pyykösjärvellä ja Oulun keskustassa – kuiva ja tyyni pakkassää vaikuttaa hiukkasten määrään

Oravan lausunto, jos on sanatarkka, on tarkoitushakuinen: "autojen nastarenkaat jauhavat pölyä ilmaan". Yleensä arvioidaan, että nastarenkaat kuluttavat tietä pölyksi. Kaikki renkaat nostattavat olemassa olevaa pölyä ilmaan. Nyt, lyhyessä ajassa, pölyä on ilmestynyt merkittävästi.

Toisaalla Orava paljastaakin syyn: " ilmalaadun romahtamisen taustalla on katusaneeraustyö. Tiellä on rapaa ja hiekkaa, tyynessä ja kuivassa pakkassäässä työmaan pöly nousee ilmaan.". Tästä huolimatta, nastarenkaat saavat erityistuomion, väärin perustein, väärässä asiassa. Paremminkin olisi syytä ottaa esille Diesel-liikenne, joukkoliikenne eritoten, hiukkasten tuottajana taajama-alueella.