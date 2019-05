Oulun yliopiston 5G-verkon ensimmäinen virallinen yhteys saatiin muodostettua – kansallisen testiverkon avoin yhteys on nyt käytössä

Jotain rajoituksia tuolle mainonnalle täytyy kyllä tehdä, mainosroskan määrä dataverkoissa on ihan järjetön. Niin ja kaikki ne tuotot mitkä menee ameriikan isoille "mainosyhtiöille " google, facebook ym maksamme me. Kyllä internet oli parempi muutamia vuosia sitten kun win xp ja edeltäjät eivät olleet valjastettu vielä sille valtavalle tiedonkeruulle ja mainostaniselle mitä nyt tapahtuu. Hakukoneissakin on nyt itse hakua tärkeämpänä kriteerinä ohjaus mainostajan sivulle, ennen oikea hakutulos oli tärkein. Dataverkot ,tietokoneet, mobiililaitteet on kaikki valjastettu mainosroskan tuottajien ja mainostiedonkeruun käyttöön. Jotain pitäisi tehdä, silmät kannattaisi avata jo, tilanne on hallitsematon, jossain pitää olla rajat tällekkin.