Oulun poliisi teki valvontaiskun maa-aineskuormien kuljetuksiin: Kaikki ratsatut ajoneuvot reippaassa ylikuormassa – "35 vuoden uralla en ole törmännyt näin karuun tulokseen", sanoo poliisi

On tuo liikennekuri höltynyt ja syynä on poliisien resurssipula. Peltipoliisit kun eivät ylikuorma ym. sakkoja osaa kirjoittaa. Suomeen tulisi pikaisesti saada tuhansia poliiseja lisää, jotta päästäisiin edes lähelle sitä määrää, mitä muissa pohjoismaissa on, asukasmäärään suhteutettuna. Mutta taitaa päättävät poliitikot pelätä, että silloin poliisella saattaisi riittää aikaa alkaa tutkimaan myös heidän omia rötöksiään.