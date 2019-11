Oulun poliisi muuttaa suurilta osin Linnanmaalle – keskustaan tila asiakaspalvelulle, putkat pysyvät vielä Haukiputaalla

Oulun poliisin toiminnoista suurin osa siirretään ensi kesänä väliaikaisesti Linnanmaalle Elektroniikkatie 3–5:een. Tilat vuokrataan Technopolikselta.

Hallituksen raha-asianvaliokunta päätyi torstain kokouksessaan puoltamaan väliaikaistilojen hankintaa. Käytännössä se tarkoittaa, että lupa muutolle on saatu.

Oulun poliisilaitos siirtyi vuonna 2017 oikeus- ja poliisitalosta Rata-aukiolta väistötiloihin Hiukkavaaraan sisäilmaongelmien takia. Sittemmin myös osassa Hiukkavaaran tiloista on todettu sisäilmaongelmia. Uuden poliisitalon arvioidaan valmistuvan aikaisintaan syksyllä 2024. Sen sijoituspaikkaa ei ole vielä päätetty.

Poliisin asiakas- ja lupapalvelulle sekä löytötavaratoimistolle vuokrataan pysyvät tilat Oulun keskustan alueelta Danske Bankin entisistä tiloista Kirkkokatu 13:sta. Nämä palvelut eivät siirry uuteen poliisilaitokseen sen valmistuessa. Kirkkokadun tilasta maksetaan vuokraa noin 470 000 euroa vuodessa.

Poliisivankilana toimivat moduulitilat jäävät Haukiputaalle uuden poliisilaitoksen valmistumiseen saakka. Hiukkavaaraan jäävät toistaiseksi poliisin johtokeskus, autohalli ja väistökonttiratkaisuna toteuttavat miehistön sosiaalitilat. Väistötilakonttien vuosivuokra on 588 000 euroa.

Pääosa poliisin toiminnoista siirretään uuden poliisitalon valmistumiseen saakka Linnanmaalle Elektroniikkatie 3–5:een. KUVA: Jarmo Kontiainen

Poliisin toiminnan siirtäminen Elektroniikkatielle edellyttää kylmän, kevytrakenteisen tallin rakentamista noin 25 autolle sekä pienen lämpimän tilan rakentamista atk-laitteille.

Oulun poliisilaitoksen tilojen kokonaispinta-ala on 1. kesäkuuta 2020 alkaen lähes 19 000 neliömetriä. Tiloista maksetaan vuonna 2020 vuokraa 5,44 milj. euroa. Summa sisältää kertakorvauksina maksettavat muutostyöt. Kaikki vuokrat ajalla 1. kesäkuuta 2020 – 31. joulukuuta 2024 ovat noin 19,6 miljoonaa euroa.

Jos Hiukkavaaran vuokrasopimus päätetään ennenaikaisesti, Poliisihallitus joutuu maksamaan lisäksi jäljellä olevan vuokra-ajan mukaisen vuokran eli 1,36 miljoonaa euroa Senaatti-kiinteistöille. Asia on Senaatti-kiinteistöjen hallituksen käsittelyssä.

Uusissa tiloissa aiotaan käyttää Poliisihallituksen ohjeen mukaan mahdollisimman paljon nykyisissä tiloissa olevia kalusteita. Ne desinfioidaan ja ionisoidaan ennen uusiin tiloihin siirtämistä.

Poliisipäällikkö Sauli Kuha on tyytyväinen väliaikaiseen tilaratkaisuun.

– Elektroniikkatielle saadaan toiminnallisesti ja sijainnillisesti hyvät väliaikaistilat. Tärkeintä on, että pääsemme pois tiloista, joissa on sisäilmaongelmia. Etua on myös siitä, että Haukiputaalla sijaitseva poliisivankila on nyt lähempänä toimitilojamme.

Kuha uskoo, että pääosa Oulun poliisilaitoksen noin neljästäsadasta työntekijästä pääsee muuttamaan Linnanmaalle alkukesällä.

Senaatti ja Poliisihallitus arvioivat, että Oulun uusi poliisitalo voi valmistua aikaisintaan vuonna 2024. Tämä aikataulu toteutuu, jos sopiva tontti löydetään piakkoin eivätkä esimerkiksi kaavavalitukset viivästytä rakentamista.

Raha-asianvaliokunnan päätöksessä todetaan, että uudella väliaikaisratkaisulla mahdollistetaan Oulun poliisilaitokselle paremmat ja terveellisemmät toimintaedellytykset sekä saadaan toimintaa palveleva tilaratkaisu.

Päätöksen mukaan tilaratkaisussa tukeudutaan poliisitalokonseptin periaatteisiin ja pyritään huomioimaan valtion toimitilastrategian periaatteet.