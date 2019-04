Oulun pääkirjaston äänestysjonosta hätistetty nainen kertoo, mitä tapahtui – Vaalilautakunnan johtaja keskusteli tilanteesta illalla: "Ylitöistä ei kuulemma makseta"

Oululainen Lea Kettunen Rathje kertoo Kalevalle olleensa yksi kymmenistä pääkirjastossa tiistaina illalla ennakkoäänestämään jonottaneista, kun virastomestari oli ilmoittanut kirjaston sulkemisesta kello 20 ja katkaissut jonon, vaikka vaalilain mukaan jonossa olleiden olisi pitänyt saada äänestää.

Kettunen Rathje kertoo lähtevänsä jo varatulle matkalle ja olevansa Tanskassa vaalipäivänä, joten ääni jää nyt kokonaan antamatta. Hänen mukaansa muutama muukin jonossa olleista kertoi samanlaisesta tilanteesta omalla kohdallaan.

Kettunen Rathje kuvaa tapahtuneen tuntuvan "aika ikävältä Suomen kaltaisessa demokraattisessa hyvinvointivaltiossa".

– Menin kirjastolle tiistaina jonottamaan vähän kello 19 jälkeen ja olin ehkä 40 minuuttia siinä, kun vahtimestari tuli sanomaan, että ovet menevät nyt kiinni. Monet jonossa kommentoivat, että mitä ihmettä nyt.

Kettunen Rathje kummastelee, ettei mitään ennakkovaroitusta sulkemisesta annettu.

– Jos olisi varoitettu aikaisemmin ennalta, moni jonossa ollut olisi ehtinyt siirtyä muille ennakkoäänestyspaikoille, joissa olisi ehkä vähemmän jonoa.

Pääkirjastolla ennakkoäänestystä hidastivat iltapäivällä paikalla olleen Kalevan toimittajan mukaan jo kello 15 aikoihin alkaneet tekniset ongelmat. Kaksi äänestyspaikalla käytettyä tulostinta oli mennyt epäkuntoon, ja äänestäjien tiedot piti kirjoittaa äänestyskuoren mukaan käsin.

Kettunen Rathjen mukaan muutamat tilannetta ihmettelevät jonottajat tarttuivat toimeen, kun kirjastosta kehotettiin poistumaan.

– Menimme muutaman muun ihmisen kanssa pääoven ulkopuolelle. Yksi mies soitti (Oulun keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle) Aulikki Heinoselle. Siinä annoimme puhelimen sitten kirjaston vahtimestarille, ja hän keskusteli tilanteesta Heinosen kanssa.

Aulikki Heinonen vahvistaa puhelun vahtimestarin kanssa kello 20.15 aikaan.

– Hän kertoi, että laitos pannaan nyt kiinni. Kirjaston äänestyspaikan vaalivirkailijoiden kanssa en ollut yhteydessä, eivätkä he soittaneet. Minulla ei heidän suoria yhteystietojaan ollut käsillä. Meillä on kolme päivystysnumeroa, joihin he olisivat voineet soittaa ja siihen on ohjeistettu.

Mitä keskustelitte puhelimessa virastomestarin kanssa?

– Kuuntelin, mitä hän sanoi tilanteesta. Kuulemma hänelle ei makseta ylitöistä. Minä en voi tietenkään määrätä ketään ylitöihin. Tässä olisi tarvittu tavallista järjenkäyttöä. Luulen, että se ylityökorvaus olisi tässä tilanteessa voitu kyllä maksaa.

Tapahtuneen selvittelyä jatketaan. Heinosen tiedossa ei keskiviikkona ollut, että kukaan olisi toistaiseksi valittanut äänestäjien hätistämisestä esimerkiksi hallinto-oikeuteen tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Kaupunginlakimiehen Jukka Lampénin mukaan virastomestarilta on pyydetty asiasta selvitystä ja hänen esimieheensä on oltu yhteydessä.