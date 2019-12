Oulun keskustaan suunnitellaan uutta hotelli- ja toimistorakennusta – 24-kerroksiseen rakennukseen näköalaravintola

Oulun Osuuspankki on laittanut vireille asemakaavamuutoksen Oulun ydinkeskustaan osoitteeseen Saaristonkatu 8. Tarkoituksena on tehdä tontille 24-kerroksinen toimisto- ja hotellirakennus. Sen ylimpään kerrokseen suunnitellaan näköalaravintolaa.

– Nykyiset, 1970-luvun alussa rakennetut rakennukset tontilla ovat tulleet elinkaarensa päähän, sanoo Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo.

Osuuspankin tavoitteena on korvata nykyinen kiinteistö uudisrakennuksella.

Rotuaarin laajennus etenee tulevana kesänä Kirkkokatua myöten Albertinkadulle saakka. Muutoksen myötä kävelykatu ohittaa myös kyseisen tontin.

Levo sanoo, että Saaristonkatu 8:n rakennuksesta tulisi Oulun keskustan korkein rakennus.

Osuuspankin tavoitteena on ottaa suunnittelun kohteeksi koko korttelikokonaisuus. Pankin tiedotteessa sanotaan, että muut korttelin tonttien omistajat ovat alustavissa keskusteluissa suhtautuneet myönteisesti kaavoituksen käynnistämiseen. Kyseisessä korttelissa toimii tällä hetkellä Oulun pääpoliisiasema.

Tontin kehittämistä on suunniteltu Oulun kaupungin asemakaavaosaston kanssa yhteistyössä joulukuusta 2017 alkaen. Sitä on ohjannut Oulun kaupunkistrategia 2026, jonka visio on valovoimainen Oulu.

Hankkeen suunnittelijana toimii tamperelainen arkkitehtitoimisto Aihio Arkkitehdit Oy arkkitehtinään Kalevi Näkki, jolla on pitkä kokemus korkeasta rakentamisesta.