Koronavirus on vähentänyt Oulun joukkoliikenteen matkustajamääriä huomattavasti. Joukkoliikennepäällikkö Edwin ’t Lamin mukaan matkustajien määrä on nyt puolet normaalista arkipäiväliikenteestä. Määrä tulee vielä laskemaan, kun koulut suljetaan keskiviikkona.

Kaupunki selvittää nyt vaihtoehtoja, mitä joukkoliikenteelle pitäisi tehdä. Neuvotteluja käydään viranomaistahojen kanssa, mutta muutospäätökset pitää tehdä myös poliittisissa elimissä.

Joukkoliikennepäällikön mukaan Oulu keskustelee muiden kaupunkien kanssa yhteisistä linjauksista, vaikka päätökset ovatkin kaupunkikohtaisia. Tietyt työmatkavuorot on hänen mukaansa kuitenkin järjestettävä.

Edwin ’t Lam muistuttaa, että julkisen liikenteen supistaminen ei välttämättä ole tässä tilanteessa parhain vaihtoehto.

– Tartuntariskin pienentäminen on nyt tärkeintä. Matkustajia on linja-autoissa nyt vähän, jolloin riski on pienempi. Jos vuorot vähenevät, niin riski luultavasti kasvaa.