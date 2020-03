Oulun alueen ravintolat panostavat kotiinkuljetuksiin – "Tilanne on hieman ristiriitainen ravintolatoiminnan kannalta, mutta pyrimme pitämään ihmiset poissa täältä"

Oululainen ravintolakenttä on ollut viime aikoina kovassa myllerryksessä. Koronavirus on pakottanut ravintoloita panostamaan kotiinkuljetuksiin paikan päällä ruokailun kustannuksella. Jotkin ravintolat ja baarit ovat jopa joutuneet sulkemaan ovensa.

Tilanteesta huolestui myös haukiputaalainen Teemu Lankila: miehen käyttämä lounasruokapaikka siirtyi kotiinkuljetuksiin viime viikon aikana.

Lankila ei kuitenkaan jäänyt toimettomaksi. Hän sai yhtäkkiä idean, joka voisi edes hieman helpottaa Oulun alueen ravintoloiden tilannetta.

Lankila kehitti ruokaakotiin.com -verkkopalvelun. Sivustolla kotiinkuljetuksia järjestävät ravintolat voivat ilmiantaa itsensä. Samalle sivulle voi ilmoittautua myös siinä tapauksessa, jos ravintolasta voi hakea ruokaa paikan päältä kotipakettiin.

– Kuulin, että ravintolat laittavat oviaan kiinni tai siirtyvät kotiinkuljetuksiin. Näin myös uutisia, joissa kerrottiin, että esimerkiksi Woltin ja Foodoran kuljetuskapasiteetti ei riitä millään kasvavaan kysyntään, Lankila kertoo.

Lankila halusi kantaa oman kortensa kekoon yhteisen hyvän vuoksi. Hän koodasi sivuston kiireellä ja pyysi apua muutamalta kollegalta.

– Kyseessä on mahdollisimman yksinkertainen tilapäisratkaisu. En yritä kilpailla minkään kaupallisen toimijan kanssa. Sivustolla ei liiku raha, sitä kautta ainoastaan löytää tarjolla olevat palvelut.

Sivusto on kaikille käyttäjille ilmainen. Ravintolat käyvät lisäämässä omat tietonsa palveluun.

– Jokainen lisää ohjeet asiakkailleen. Miten tilaus tehdään, mihin kellonaikaan mennessä tilaus pitää tehdä ja niin edelleen.

Kaikki mukana olevat ravintolat näkyvät kartalla. Tällä hetkellä ravintoloita on mukana noin 30 kappaletta. Kauimmat toimipisteet ovat Turun ja Helsingin seudulla, mutta suurin osa ravintoloista sijaitsee Oulun alueella.

– Ideana on, että ruoan tilaaja löytäisi kartalta sopivan paikan läheltä sijaintiaan. Kartalla on varmasti joillekin täysin tuntemattomia ravintoloita, joten sitä kautta voi löytää kokonaan uusia paikkoja, Lankila sanoo.

Lankila toivoo, että sivusto leviäisi laajalle myös muualle Suomeen. Ravintolat ovat olleet poikkeuksetta kiitollisia uudesta mahdollisuudesta.

– Kaikilta on tullut kiitosta. Tässä tilanteessa kaikki apu on tarpeen, eikä kukaan ole kieltäytynyt ideasta.

Yksi Ruokaa kotiin -sivustolla kotiinkuljetusta tarjoava yritys on haukiputaalainen hotelli Samantta. Lounasruokapalveluja tarjoava hotellin ravintola aloitti viime viikon keskiviikkona kotiinkuljetukset omin voimin.

– Lounasruokailu väheni dramaattisesti viime viikon aikana. Päädyimme kotiinkuljetuksiin, koska haluamme pitää firman pystyssä. Tilanne on hieman ristiriitainen ravintolatoiminnan kannalta, mutta pyrimme pitämään ihmiset poissa täältä, hotelli Samanttan yrittäjä Kimmo Kallio kertoo.

Kallion mukaan Samantta ei ole aikaisemmin kokeillut ruoan toimittamista kotiin.

– Käynnistimme tämän nopealla aikataululla. Pari ensimmäistä päivää meni opetellessa, mutta nyt olemme löytäneet oikean tavan toimia.

Samantta on poikkeuksellinen toimija muihin kotiinkuljetusta tarjoaviin ravintoloihin nähden. Tilausten ottaminen loppuu päivittäin kello 10.30. Puolta tuntia myöhemmin Kallio ja hänen vaimonsa lähtevät toimittamaan annokset syöjilleen.

Kotiinkuljetusten raja on kuusi kilometriä ravintolasta.

– Reittisuunnittelu tehdään matkalla, kun ajamme ensimmäiseen kohteeseen. Kierroksella menee ehkä noin pari tuntia määränpäistä riippuen.

Kallio ja Samanttan henkilökunta yllättyivät haukiputaalaisten innosta tilata ruokaa kotiin. Tilaajista valtaosa on ollut perheitä, joiden vanhemmat ovat etätyöskennelleet kotona. Vanhukset ovat olleet tilaajatilastoissa hyvänä kakkosena ennen paikallisia yrityksiä.

Kallion mukaan kotiinkuljetuksella ei haeta megaluokan tuottoja.

– Tavoitteena on minimoida tappioita. Pyrimme pitämään ihmiset töissä, se on tässä ydinajatuksena. Myös me jouduimme tekemään lomautuksia, mutta jos löytyy tämänkaltainen markkinarako, niin siihen on pakko koittaa laittaa paukkuja.