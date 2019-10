Oululaiskansanedustaja Sebastian Tynkkyselle yli 4000 euron sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Oululainen kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps.) on saanut jälleen tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.



Oulun käräjäoikeuden mukaan Tynkkynen julkaisi vuoden 2016 maaliskuussa Facebook-profiilissaan terrorismia ja islaminuskoa käsittelevän kirjoituksen, jossa panetellaan tai solvataan islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää.



– Kysymyksessä olevan kaltaiset lausumat ovat omiaan herättämään suvaitsemattomuutta, halveksuntaa ja mahdollisesti jopa vihaa niiden kohteena olevaa ryhmää vastaan, oikeus toteaa.



Se katsoo, että Tynkkysen on täytynyt ymmärtää julkaisunsa panetteleva ja solvaava luonne.



– Tynkkysen kirjoituksessa on kyse vihapuheen kaltaisista lausumista, jotka eivät nauti sananvapauden suojaa.

Oikeus: Rasistista syrjintää tulee vastustaa niin pitkälle kuin mahdollista

Oulun käräjäoikeuden tuomioissa on otettu huomioon muun muassa korkeimman oikeuden ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n aiemmin antamia ratkaisuja.

Tuomiossa todetaan, että demokratiassa saattaa olla välttämätöntä määrätä seuraamuksia, kun puheessa tai kirjoituksessa yllytetään suvaitsemattomuuteen perustuvaan vihaan.



– Rasistista syrjintää ja ulkomaalaisvihaa tulee vastustaa niiden kaikissa muodoissaan niin pitkälle kuin mahdollista ja silloinkin, kun ei ole kehotettu ryhtymään mihinkään tiettyyn väkivaltaiseen tai muutoin rikolliseen tekoon, tuomiossa sanotaan.



Tynkkynen toimi julkaisuaikaan Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana. Oikeus puntaroi ratkaisussaan sitä, mahtuuko hänen julkaisunsa poliittisia oikeuksia koskevan sananvapauden piiriin.



Se totesi, että poliittisilla puolueilla on oikeus julkisuudessa esittää käsityksiään maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista huolimatta siitä, että ne saattavat loukata, järkyttää tai huolestuttaa joitakin.



Sananvapautta on kuitenkin käytettävä velvollisuuksien ja vastuiden mukaisesti.

– Olennaisen tärkeää on, että poliitikot välttävät julkisissa puheissaan ilmaisuja, jotka ovat omiaan ruokkimaan suvaitsemattomuutta, käräjäoikeus toteaa.



Sen mielestä Tynkkysen kirjoituksesta voi muodostua kuva siitä, että islaminusko ja sitä tunnustavat henkilöt vaarantavat lukijan omia etuja eli turvallisuutta. Tällainen on oikeuden mielestä omiaan herättämään lukijassa negatiivisia tunteita kaikkia islaminuskoa tunnustavia kohtaan.

Kirjoitus pitää poistaa yleisön saatavilta ja hävittää

Käräjäoikeus määräsi Tynkkyselle rangaistukseksi 50 päiväsakkoa, mikä hänen tuloillaan merkitsee 4050 euron suuruista summaa. Lisäksi hän joutuu maksamaan 80 euron rikosuhrimaksun.



Poliisi kuulusteli Tynkkystä esitutkinnassa julkaisun vuoksi tammikuussa 2018 Oulussa. Vielä tuossa vaiheessa kirjoitus löytyi hänen Facebook-sivuiltaan.



Viime viikolla Oulun käräjäoikeudessa pidetyssä oikeudenkäynnissä Tynkkynen kertoi poistaneensa sen Facebook-sivultaan, mutta julkaisseensa uudelleen Instagram-tilillään.

Oikeus on määrännyt tänään antamassaan tuomiossa, että kirjoitus pitää poistaa yleisön saatavilta ja hävittää.



Yksi tuomio jo aiemmin, yksi syyteharkinnassa

Tynkkynen on aiemminkin syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Vuonna 2017 hän sai 50 päiväsakkoa sekä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan että uskonrauhan rikkomisesta. Hänen katsottiin panetelleen, solvanneen ja osin uhkailleen islaminuskoa tunnustavaa ihmisryhmää Facebook-kirjoituksissaan.



Paraikaa syyteharkinnassa on tapaus, jossa Tynkkysen epäillään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan niinikään vuonna 2017 julkaistuissa Facebook-kirjoituksissaan.



Kansanryhmää vastaan kiihottaminen on virallisen syytteen alainen sananvapausrikos, joka kuuluu valtakunnansyyttäjän syyteharkintavaltaan.



Valtakunnansyyttäjä päätti torstaina Tynkkyselle tuomion tuoneen syytteen nostamisesta viime maaliskuussa ja määräsi Oulun syyttäjänviraston syyttäjän ajamaan syytettä.

Käräjäoikeuden torstaina antama tuomio ei ole lainvoimainen.

Tynkkynen aikoo valittaa hovioikeuteen

Sebastian Tynkkynen kertoo olevansa erittäin tyytymätön Oulun käräjäoikeuden ratkaisuun. Hän aikoo ehdottomasti valittaa siitä hovioikeuteen.



Tynkkynen vetoaa muun muassa perussuomalaisen europarlamentaarikon Teuvo Hakkaraisen vuonna 2017 saamaan tuomioon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hakkarainen sai teostaan 20 päiväsakkoa.



– Pidän sitä täysin kohtuuttomana, hän kommentoi omaa 50 päiväsakon rangaistustaan.



Tynkkynen sai aiemmin 50 päiväsakkoa sekä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta eli kahdesta eri rikoksesta. Torstaina tuli sama määrä sakkoja yhdestä rikoksesta.



– Pidän tuomioita kovana. Se ei ole linjassa, kun vertaa aiempia tuomioita.