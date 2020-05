Oululaisen päiväkodin työntekijällä todettiin koronatartunta – altistuneet määrätty karanteeniin

Oululaisen Niemenrannan päiväkodin työntekijällä on todettu koronavirustartunta.

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen vahvistaa asian ja toteaa, että tartunnan saaneen lisäksi altistuneita on asetettu karanteeniin.

Asia tuli julki, kun kaupunginvaltuutettu Teija Ruokamo (kok.) kertoi siitä sunnuntaina Twitterissä. Ruokamo kertoo Kalevalle, että hänen tietojensa mukaan karanteeniin on asetettu sekä työntekijöitä että lapsia.

Ulla Rissanen tai Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko eivät ota siihen tai karanteeniin asetettujen määrään kantaa.

– Kaikki altistuneet on kontaktoitu ja heidät on määrätty karanteeniin, Huusko tyytyy toteamaan.

Oulunsalossa sijaitsevan Niemenrannan päiväkodin johtaja Sari Mursu ei kommentoi asiaa. Hänen mukaansa tiedottamisesta vastaa varhaiskasvatusjohtaja.

Mursu kertoo yleisellä tasolla, että päiväkodissa on ollut koronaepidemian aikana selvästi vähemmän lapsia kuin tavallisesti. Henkilökunta on ollut kuitenkin töissä normaalisti, ja toimintaa on toteutettu pienemmissä ryhmissä.

Jarkko Huuskon mukaan altistuneiden joukosta ei ole todettu uusia tartuntoja.

Oulun kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen kertoo, että koronaepidemian aikana oululaisissa päiväkodeissa on todettu nyt yhteensä kolme koronavirustartuntaa. Tartunnat eivät ole johtaneet päiväkotien sulkemiseen.

Teija Ruokamolla ei ole itsellään lapsia Niemenrannan päiväkodissa, mutta sen yhteydessä toimivassa koulussa on. Lähiopetuksen kouluissa on määrä alkaa jälleen 14. toukokuuta. Ruokamo kertoo olevansa huolestunut tilanteesta.

– Minähän olen ihan kauhuissani. Kuulun itse koronataudin riskiryhmään astman vuoksi, ja olen ollut yhdeksän viikkoa omaehtoisessa karanteenissa.

Hän sanoo seuraavansa tilannetta tarkasti ja olevansa tarvittaessa valmis hoitamaan opetuksen itse.

Tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jarkko Huuskon mukaan ylimääräistä riskiä Niemenrannan koulullakaan ei ole. Hän korostaa edelleen, että kaikki päiväkodissa altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Huusko huomauttaa kuitenkin, että epidemia on edelleen käynnissä, vaikka tilanne on tällä hetkellä Oulun seudulla varsin rauhallinen. Hän muistuttaa, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kertoi jo maaliskuussa, että kaikkia tartuntaketjuja ei tunneta. Varovaisuutta on edelleen syytä noudattaa.

– Voidaanko julistaa, että jokin paikka olisi täysin turvallinen? Joka paikassa on syytä suhtautua niin, että siellä voi mahdollisesti olla joku lieväoireinen henkilö tai sellainen, joka sairastuu vasta myöhemmin, Huusko sanoo.