Oululaiseen ruokakauppaan avataan Pohjois-Suomen ensimmäinen viinibistro – "Keski-ikäisten pariskuntien selfieiden ottopaikka", kuvailee eteläsuomalaiskaupassa viinibaaria pyörittävä kauppias

Ruokakaupassa voi jatkossa juoda viiniä Oulun ydinkeskustassa.

K-Supermarket Pekuri avaa ensi viikolla kauppansa uumeniin viinibistron, jossa voi juoda puna- tai valkoviinilasillisen tai vaikkapa kermalikööri- tai konjakkikahvit kesken ruokaostosten.

– Pyrimme tuomaan asiakkaille elämyksellisyyttä kaupankäynnin yhteydessä, kauppias Mika Sara kuvailee.

Hän kutsuu sitä viinibistroksi eikä viinibaariksi. Sana baari viittaa kauppiaan mielestä liian voimakkaasti humalahakuiseen paikkaan.

– Eihän tämä kaikkialla toimisi. Mutta Oulun ydinkeskusta on paikka, jossa asiakkaat ovat keskimääräistä vaativampia. Haluamme tarjota heille sopivia palveluita, Sara sanoo.

Tulevaisuudessa asiakaspalautteen perusteella kehitettävän viinibistron valikoimiin tulee ”komboja”. Ne ovat yhdistelmiä, joissa viinin rinnalla myydään pientä naposteltavaa kuten tapaksia, juustolajitelmia, ostereita tai savustettuja katkarapuja.

Jos kysyntää riittää, tulollaan on myös viininmaistajaisia ja yhteistyötä paikallisten raaka-ainetoimittajien kanssa, kauppias kaavailee.

Hänen mukaansa esimerkiksi lihantoimittajan raaka-aineista voisi ruokakaupan keittiömestari paistaa pihvin syötäväksi siihen sopivan viinin kera bistrossa.

– Emme ole vielä tekemässä ravintolaa kaupan sisälle, mutta siihen suuntaan asiat tulevat jatkossa menemään, hän uskoo.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta kerrotaan, että muut ruokakaupat sen toimialueella eivät ole hakeneet anniskelulupaa vastaavalle toiminnalle kuin Pekuri.

Lapin aluehallintoviraston alueella puolestaan lupia ei ole haettu vielä lainkaan.

Luvan saaminen edellyttää muun muassa selkeästi rajattua anniskelualuetta ja riittävää määrää henkilökuntaa valvonnan toteuttamiseksi.

Mika Sara kertoo, että he ovat kouluttaneet henkilökuntaansa ja raportoineet tarkasti suunnitelmistaan lupaviranomaiselle.

Viinin myynnissä aiotaan pitää tiukka asiakaskontrolli ja myös järjestyshäiriöihin on varauduttu.

K-kauppias Erkki Zaiedman perusti Suomen ensimmäisen lähikaupassa olevan viinibaarin Espoon Kauklahteen viime kesäkuussa. Hänen mukaansa asiakaskunnassa on ollut etenkin keski-ikäisiä.

– Siitä on tullut keski-ikäisten pariskuntien selfieiden ottopaikka. He tägäävät meidät kuvaan ja lähettävät ulkomaisille kavereilleen, että ”this is how we do it in Finland”, hän kuvailee viinibaariaan.

Hänen mukaansa se oli erityisen suosittu viime kesänä lomakaudella.

– Suomalainen ei kehtaa tulla nähdyksi viinillä keskellä arkea. Kahdeksan senttilitraa viiniä tulkitaan heti kännäämiseksi, hän hymähtää.

S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa sanoo, että heidän ketjussaan on pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella viisi viinibistroa ketjun premium-herkkukauppakonseptiin kuuluvissa ruokakaupoissa.

– Kehitämme niissä tulevaisuuden juttuja ja laadukkaampaa, ravintolamaisempaa tarjontaa.

Lidlin viestinnästä kerrotaan, että sen myymälät ovat kompaktin kokoisia ja asiakkaat arvostavat isojenkin ostosten tekemistä nopeasti.

– Haluamme vastata palautteeseen pitämällä asioinnin simppelinä. Eri ketjut panostavat erilaisiin asioihin.