OPS:n Juntusta syytetään törkeistä talousrikoksista – Kiistää syytteet jyrkästi: "Tässä käy kuin Airistolla ja kotiini syöksyy kommandopipoisia"

Oulun Palloseuran manageria ja joukkueenjohtajaa Miika Juntusta syytetään törkeistä talousrikoksista.



Syyttäjä on nostanut Juntusta vastaan syytteet törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.



Syyttäjä väittää, että hän on syyllistynyt törkeään kirjanpitorikokseen 1.1.2012 – 30.4.2014 välisenä aikana ja törkeään veropetokseen 26.4.2013 – 31.10.2014.



Syyttäjä ei kommentoi syytteidensä sisältöä vielä mitenkään.



Kalevan tietojen mukaan rikosepäilyt liittyvät Miika Juntusen toimintaan hänen Markkinointi Miika Juntunen Oy -yrityksessään. Siihen tehtiin verotarkastus, jossa tutkittiin tilikausien 2012–2014 toimintaa.



Tarkastelussa olivat mukana myös Juntusen läheisyhtiöt DigiMedia Finland Oy ja Oulun Palloseura - Jalkapallo ry sekä näiden kolmen toimijan keskinäiset liiketoimet.



Poliisitutkinnassa epäiltiin, että Juntunen ei olisi ilmoittanut kaikkia tuloja verottajalle. Juntusen epäiltiin jättäneen ilmoittamatta myös myynnin arvonlisäveroja sekä kaunistelleen tilinpäätöstietoja.

Miika Juntunen kiistää jyrkästi syyllistyneensä rikoksiin ja ihmettelee syytteiden nostamista. Hän sanoo, että poliisitutkinta suoritettiin jo heinäkuussa 2017.



–Poliisi sanoi mulle esitutkinnassa, että olen maksanut yli 2000 euroa liikaa veroja. Olen pyytänyt verottajaa palauttamaan ne minulle, mutta niitä ei ole palautettu, hän sanoo.



Juntusen mukaan hänellä on ollut iso kokenut tilitoimisto, joka hoitaa kirjanpidon ja lisäksi hänellä on ollut kokenut tilintarkastaja.



–Minulla on vilpitön luottamus tilitoimistooni ja tilintarkastajaani.



Juntunen sanoo, että verottajaan hän ei sen sijaan "voi näköjään luottaa".



–Pelkään, että tässä käy kuin Airistolla ja kotiini syöksyy kommandopipoisia rynnäkkökiväärien kanssa.



Miika Juntusta vastaan nostettuja syytteitä on tarkoitus käsitellä Oulun käräjäoikeudessa myöhemmin.



Rikoslain mukaan törkeästä veropetoksesta tuomitaan vähintään neljä kuukautta vankeutta. Enimmillään siitä voidaan langettaa neljän vuoden ehdoton vankeustuomio.



Törkeän kirjanpitorikoksen rangaistusasteikko on samanlainen eli siitäkin tulee tuomita neljästä kuukaudesta neljään vuotta vankeutta.