Onko kilpa-automainen kakkosauton korvaaja seuraava suomalainen vientituote? – Kehittäjät haluavat valmistaa tuotetta Oulussa

Yrittäjä Samuel Kuosmanen on saanut ohikulkijoilta paljon kysymyksiä Sledgolla ajellessaan. – Yleisin kysymys on varmaan se, että mikä tuo härveli on, hän naureskelee. Myös 7-vuotiaat kaksoset Diana ja Linda ovat ajaneet Sledgolla, jopa itsekseen. KUVA: Annika Ollanketo