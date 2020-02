"On vain ajan kysymys, milloin osastolla tapahtuu potilasvahinko" – Yle: Oysin kätilöt ovat huolissaan potilasturvallisuudesta ja kannelleet aville, vastuualuejohtaja kiistää väitteet

Tuleppas Annamaija kokeilemaan työntekoa osastolla 13. Osasto oli ennen terveiden synnyttäjien vieriosasto, nyt on raskaana olevat ja ongelmaisetkin semmoiset. Reilu 10% synnyttäneistä on vain matalan riskin synnyttäjiä eli poikkeavaa on tuhottomasti. Ja vauvat joita ei lasketa mitoituksiin sanelee kaiken hoidon voinnillaan, elämänrytmillään ja seurannoillaan.