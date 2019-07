Olut- ja viskiravintola Teerenpeli avaa ovensa tänään Kauppurienkadulla

Teerenpeli Oulu avaa ovensa tänään torstaina kello 16 osoitteessa Kauppurienkatu 8.

Oulun toimipiste on ketjun seitsemäs ravintola.

Teerenpeli Oulun ravintolapäällikkönä aloittava Ville Wallenius kertoo, että Teerenpelin tulo Ouluun on herättänyt valtavasti huomioita ja kyselyihin avajaispäivästä on saanut vastailla pitkin kesää.

– En muista toista ravintolan avausta, mikä olisi saanut näin innostuneen vastaanoton. Tuntuu, että Oulussa on kaivattu juuri tällaista ravintolaa. Teerenpelin tuotteita on ollut aika vähän täällä tarjolla, mutta nimi on monille tuttu. On hienoa päästä itsekin testaamaan ja myymään uusia tuotteita ja makuja. Onneksi oululaiset ovat innokkaita ja valmiita ottamaan uusia juttuja vastaan, Wallenius sanoo tiedotteessa.

