Oulussa järjestettävässä Vectorama-tapahtumassa etsittiin e-urheilun uusia kykyjä. Suomalaiset pärjäävät e-urheilussa erinomaisesti, ja ammatikseen pelaavien määrä kasvaa jatkuvasti.

Oulussa tänä viikonloppuna järjestettävässä e-urheilun Vectorama-tapahtumassa metsästettiin tulevaisuuden ammattipelaajia. Kykyjenetsintä kirvoitti kokelaita aina Helsingistä ja Porista saakka.

– Olen pelannut CS:GO:ta kohta viisi vuotta. Pelaan tavoitteellisesti, ja tähtäin on pelata tulevaisuudessa maailman kärjessä, Porista Ouluun kykyjenetsintää varten matkustanut Linus Räty kertoo.

Porista Ouluun matkustanut Linus Rädyn tähtäin on ammattipelaajan urassa. KUVA: Maiju Pohjanheimo

Räty huomasi ilmoituksen kykyjenetsinnästä, jossa etsitään ammattilaiseksi haluavia lahjakkaita pelaajia.

– Kun huomasin ilmoituksen, halusin heti mennä. Toinen kysymys toki oli, halusivatko vanhemmat kuskata minut kuuden tunnin matkan päähän 20 minuutin suoritusta varten. Äiti onneksi tukee pelaamistani ja lähti viemään, 17-vuotias Räty kuvaa.

E-urheilussa urapolku ei ole selkeä

Vectoraman kykyjenmetsästyksen takana on vastaperustettu Havu Akatemia, jonka tarkoituksena on löytää kilpapelaajan urasta haaveilevia nuoria. Akatemia on suomalaisen elektronisen urheilun seura Havu Gamingin ja Elisa Viihteen perustama.

– E-urheilu on vielä niin uutta, että polku harrastajasta ammattilaiseksi ei ole selkeä. Varsinainen seuratoiminta e-urheilusta puuttuu, Havu Gamingin toimitusjohtaja Lasse Salminen kertoo.

Havu Akatemia voi tulevaisuudessa olla tapa päästä kiinni ammattimaiseen pelaamiseen. Akatemian tarkoitus on muodostaa joukkue ja tarjota taitavista pelaajista koostuva yhteisö, jossa voi kehittyä.

– Tällaista kykyjenetsintää ei ole aiemmin tehty, mutta haluamme tästä toistuvan tapahtuman, Elisa Viihteen elektronisen urheilun vastaava tuottaja Teemu Koski kertoo.

Suomi kuuluu e-urheilun mahtimaihin

Menestyäkseen e-urheilijana pelaajan on hallittava hienomotoriikan ja pelitaktiikan lisäksi myös muiden kanssa kommunikointi ja oma pääkoppa.

– Menestymiseen tarvitaan lahjakkuuden lisäksi määrätietoisuutta, tavoitteellisuutta ja kylmäpäisyyttä, Suomen elektronisen urheilun liitto SEUL ry:n puheenjohtaja Joonas Kapiainen summaa.

Suomalaiset pärjäävät e-urheilussa erinomaisesti, vaikkei ilmiö olekaan vielä yhtä suuri kuin monissa paikoin maailmaa. Ammatikseen pelaavien määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti, ja tällä hetkellä työkseen pelaavia on noin satakunta.

– Väkilukuun verrattuna Suomi on e-urheilun kärkimaita. Lähes joka pelissä meillä on suomalaisia huippupelaajia. Lisäksi yhteensä kolme suomalaista on ollut mukana voittamassa maailman suurimmassa e-urheilun turnauksessa The Internationalissa, Kapiainen kuvaa.

Moni nuori pelaaja osallistui Havu Akatemian karsintoihin, joissa etsitään uusia pelaajalahjakkuuksia. KUVA: Maiju Pohjanheimo

Viime vuonna Internationalin voittajatiimi nettosi 11 miljoonaa dollaria.

– Suomalaisten menestys kertoo pelaamiseen liittyvästä kulttuurista, digitalisaatiosta ja pelinkehityksestä. Nuoret haluavat tehdä tätä sydämestään, Kapiainen sanoo.

Jäähallissa ei varaa kasvaa

Vectoramassa pelataan Counter-Striken turnaus, jonka voittopotti on yhteensä 10 000 euroa. Tapahtumassa järjestetään myös Dota 2:n SM-finaaliturnaus, jonka palkinto on 5 000 euroa.

Tapahtuma järjestetään nyt 20. kertaa ja tapahtumaan odotetaan viime vuoden tapaan noin 2 200 kävijää. Pelipaikkoja on vajaa 900, ja paikat myytiin loppuun kuudessa päivässä niiden tultua myyntiin.

Tulijoita olisi siis enemmänkin, mutta tapahtumapaikka Oulun jäähalli asettaa rajat pelipaikkojen määrälle.

– Vuonna 2021 tapahtumaa on kaavailtu Ouluhalliin, jolloin saataisiin lisää tilaa, Vectoraman pääjärjestäjä Jussi Korpimäki sanoo.